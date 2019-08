Avem primele imagini cu Bote după externare + Declarații de ultimă oră: ”Am avut o intervenție chirurgicală…”

În ultima perioadă, cel mai renumit designer de la noi din țară s-a confruntat cu grave probleme de sănătate, iar medicii au decis să-l interneze în regim de urgență. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, primele imagini cu Cătălin Botezatu după ce a fost externat de la Sanador, cel mai performant spital privat din România. (CITEȘTE ȘI: ”ÎMPĂRATUL ÎNGHETAȚEI”, CU MÂINILE PE FUNDUL PROFEI DE SPORT!)

Cel mai cunoscut creator de modă din România a traversat momente dificile, zilele trecute. Bote s-a confruntat cu câteva probleme de sănătate, iar, după ce a fost supus unor analize amănunțite, medicii au decis să-l interneze și să-l supună unei intervenții chirugicale în regim de urgență.

În cursul zilei de marți, l-a întâlnit pe celebrul designer în ce părăsea clădirea Sanador, cel mai performant spital privat din România. Îmbrăcat lejer – tricou și pantaloni scurți – Cătălin Botezatu a ieșit destul de zâmbitor din unitatea medicală. Bandajat la cot și ținând în mână un plic în care presupunem că avea rezultatele analizelor, Bote s-a îndreptat agale spre mașina de lux care îl aștepta în apropiere.

“Se pare că am dat dintr-una în alta”

Cătălin Botezatu a vorbit deschis despre probleme de sănătate care i-au dat bătăi de cap în ultimele săptămâni.

”E adevărat că am ieșit astăzi din Sanador. În urmă cu trei săptămâni am avut o operație destul de complicată. A fost o operație a apendicului, dar care s-a rezolvat cu succes în câteva zile grație echipei de la Sanador. Datorită echipei de medici am putut să plec în America imediat după intervenția chirugicală. Acum am mers la un control. Dar se pare că am dat dintr-una în alta.

Cotul s-a umflat foarte tare, am căzut în urmă cu trei săptămâni, iar acum am avut o intervenție chirurgicală. După această operație nu o să mai zic niciodată că mă doare în cot pentru că este extrem de grav atunci când te doare-n cot”, a declarat Cătălin Botezatu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

Cătălin Botezatu, despre cine l-a inspirat să aibă grijă de aspectul său fizic

Designerul vestimentar a vorbit, recent, despre persoanele care l-au inspirat, încă din copilărie, pentru a avea mare grijă de aspectul său fizic, dar și despre pașii pe care îi urmează zilnic pentru a arăta ca scos din cutie de fiecare dată când iese în public. Bote a dezvăluit că mama lui a fost cea care i-a dat primele sfaturi de îngrijire, încă din copilărie.

“Țin minte că avea o cremă specială, făcută în farmacie de o prietenă a ei, pe care o folosea și care avea efecte uimitoare. Cu timpul, crescând, am adaptat ceea ce mă învățase mama mea, am avut grijă să îmi cumpăr produse de calitate. Nu am încetat niciodată să am grijă de mine. Este o formă de respect pentru mine și pentru cei din jurul meu“, a declarat designerul.

