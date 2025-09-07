Avertisment meteo ANM: cod galben pentru vijelii, grindină și intensificări ale vântului în aceste județe

Duminică, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis mai multe atenționări nowcasting de cod galben pentru fenomene meteo periculoase imediate. Potrivit specialiștilor, avertizările vizează nouă județe din țară și sunt valabile pe parcursul zilei, în intervale orare diferite, în funcție de evoluția fronturilor atmosferice.

Zonele cele mai afectate sunt cele montane și localitățile învecinate din județele Alba, Gorj, Vâlcea, Mehedinți, Caraș-Severin, Hunedoara, Arad, Timiș și Bihor. Aici, meteorologii anunță averse torențiale care pot acumula între 20 și 30 de litri pe metru pătrat, descărcări electrice frecvente, intensificări de scurtă durată ale vântului ce pot atinge viteze de 50-60 km/h, dar și căderi de grindină de mici dimensiuni, cu diametrul de 1-2 centimetri.

Alertă de vijelii în mai multe zone din țară

De exemplu, în județul Alba, localități precum Cugir, Săsciori sau Șugag se confruntă cu ploi abundente și vijelii. Fenomene similare sunt semnalate și în zonele montane ale județelor Gorj, Vâlcea și Mehedinți, unde se așteaptă precipitații puternice, vânt și grindină. În paralel, avertizări sunt în vigoare și pentru Caraș-Severin, Hunedoara, Arad, Timiș și Bihor, acolo unde furtunile se pot manifesta local, cu aceeași intensitate.

Reprezentanții ANM reamintesc faptul că avertizările nowcasting se emit pentru o perioadă limitată, de maximum șase ore, și au scopul de a atenționa populația asupra fenomenelor meteo aflate deja în desfășurare sau care urmează să se producă în intervale foarte scurte.

Autoritățile recomandă prudență locuitorilor din zonele vizate, întrucât astfel de fenomene pot produce pagube materiale, pot afecta traficul rutier și pot pune în pericol siguranța oamenilor. În cazul furtunilor, este indicat ca persoanele aflate în aer liber să evite zonele deschise și arborii izolați, iar conducătorii auto să reducă viteza și să circule cu atenție sporită pe drumurile afectate de ploi torențiale.

