Pe ce dată vine iarna în București, de fapt. Meteorologii Accuwerather anunță prima temperatura negativă în Capitală

De: Alina Drăgan 07/09/2025 | 08:55
Deși vara s-a încheiat oficial, începutul de toamnă le-a dat impresia multora că sezonul cald încă persistă. Primele zile din septembrie au venit cu temperaturi ridicate, chiar și peste pragul de caniculă în unele zone. Însă, lucrurile o să se schimbe. Meteorologii Accuwerather au actualizat prognoza meteo și anunță prima temperatura negativă în Capitală. De asemenea, nici ninsorile nu sunt departe.

Deși în prezent bucureștenii se bucură încă de o atmosferă aproape estivală, lucrurile se vor schimba drastic în următoarele săptămâni. Meteorologii avertizează că valorile din termometre vor începe să scadă brusc din a doua lună de toamnă. Iar în noiembrie, iarna își va face simțită prezența în mod oficial, cu temperaturi sub zero și primele episoade de ninsoare.

Conform prognozei detaliate oferite de AccuWeather, luna septembrie a debutat cu temperaturi ridicate, peste media obișnuită pentru această perioadă. Însă meteorologii atrag atenția că octombrie aduce o răcire treptată a vremii, urmând ca, în noiembrie, iarna să își intre cu adevărat în drepturi.

Pe 8 noiembrie, Capitala va înregistra prima temperatură negativă, de -2°C, potrivit prognozelor. Deși în timpul zilei, maxima va ajunge la 12°C, dimineața și seara se vor resimți ca o adevărată avanpremieră a sezonului rece.

Surprizele nu se opresc aici. Potrivit datelor AccuWeather, pe 22 noiembrie, în București o să apară și primii fulgi de nea, într-un context termic deloc prietenos: -3 grade minima și 6 grade maxima. Mai mult, specialiștii anunță că vor urma trei zile consecutive de ninsori, ceea ce înseamnă că începutul iernii meteorologice va fi simțit mai devreme decât în anii precedenți.

Așadar, dacă septembrie pare să fie o continuare a verii, cu temperaturi care ating sau chiar depășesc 30°C în anumite zile, scenariul se schimbă radical pe măsură ce ne apropiem de finalul toamnei. Octombrie va aduce o răcire constantă, iar în noiembrie, Capitala se va confrunta deja cu condiții de iarnă.

Prima temperatura negativă în Capitală /Foto: Accuwerather

Cum va fi vremea în luna septembrie

Potrivit specialiștilor, primul weekend de toamnă a debutat cu temperaturi ridicate, iar vremea caldă nu se oprește aici. Valorile termice depășesc 30°C în multe regiuni, iar meteorologii avertizează că acest val de căldură se va prelungi și în următoarele săptămâni.

Mai mult decât atât, specialiștii se așteaptă ca toată luna septembrie să aducă temperaturi peste normalul perioadei. Aceste vești îi bucură pe cei care mai sperau la câteva zile la mare și care vor să se bucure de programul Litoralul pentru toți.

Însă, experții trag un semnal de alarmă în ceea ce privește lipsa precipitațiilor. Chiar dacă vremea este ideală pentru concedii prelungite, agricultura suferă serios din cauza secetei prelungite.

