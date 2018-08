BAC 2018, sesiunea de toamnă. Elevii susțin proba orală la limba română

Bac 2018 toamnă, limba română oral. Absolvenții claselor a XII-a care dau examenul maturității în sesiunea august-septembrie vor susţine, vineri (27 august), evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală la Limba Română.

Bac 2018 toamnă, limba română oral. Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A) se desfăşoară în zilele de 24 şi 27 august şi este urmată de evaluarea competenţelor în limba maternă (proba B) în 28 august. Evaluarea competenţelor digitale (proba D) are loc în intervalul 29 – 30 august, iar evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională (proba C) este programată în zilele de 30 şi 31 august. (Citește și Rezolvarea subiectelor la istorie)

Bac 2018 toamnă, limba română oral. Când se afișează rezultatele

Bac 2018 toamnă, limba română oral. Primele rezultate vor fi afişate la data de 1 septembrie, rezultatele finale urmând să fie făcute publice în 6 septembrie. Afişarea primelor rezultate, în centrele de examen şi pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 1 septembrie (până la ora 12:00). În aceeaşi zi, vor putea fi depuse contestaţiile, între orele 12:00 şi 16:00. Rezultatele finale vor fi publicate pe 6 septembrie. (Nu rata Subiecte si barem la limba maternă)

Ministerul Educaţiei Naţionale a pus la dispoziţie linia TELVERDE (0800801100) pentru sesizarea eventualelor nereguli din cadrul examenului. Vineri, 24 august, aceasta va fi disponibilă între orele 8:00 – 14:00. (Vezi aici Subiecte și barem la limba română)

BAC 2018 toamnă. Subiecte și barem la limba română oral: Modele

BAC 2018 toamnă, limba română oral. În urmă cu câteva luniMinisterul Educaţiei a pus la dispoziţia candidaţilor la examenul de Bacalaureat 2018 modele de subiecte pentru proba orală la limba română. Ministerul Educaţiei a postat pe site-ul subiecte.edu.ro următorul model de subiect pentru proba orală la limba română. (Vezi aici Proba de evaluare a competențelor lingvistice)

Citeşte textul cu voce tare:

„Despre părinţii mei, dar mai ales despre mama, voi avea mereu de spus în decursul acestor amintiri. Deocamdată, aş vrea doar să adaug că, la instalarea noastră definitivă la Bucureşti, mama era încă foarte tânără, nu împlinise încă 30 de ani. Pe atunci, era frumoasă şi încă elegantă, dar puţini ani mai în urmă, în timpul ocupaţiei germane şi imediat după război, când am sărăcit, mama a renunţat treptat la eleganţă şi la cochetărie. La 35 de ani, a hotărât că nu mai e tânără, că are copii mari şi că trebuie să trăiască numai pentru ei. N-a mai vrut să-şi cumpere nimic pentru ea, şi ducea singură toată casa, […] să-şi poată ţine copiii la liceu şi la universitate. În schimb, îmi dădea întotdeauna oricâţi bani îi ceream ca să-mi cumpăr cărţi. Am ghicit mai târziu că prin mine îşi îndestula, într-un anumit fel, setea de lectură pe care o avusese în prima tinereţe. I-a plăcut întotdeauna să citească, dar, după ce s-a retras tata cu regimentul în Moldova şi ea a rămas singură cu noi, răgazul pentru lectură se împuţina din zi în zi. Păstrase totuşi câteva cărţi de căpătâi şi nu se culca niciodată fără să deschidă „Psaltirea”, „Anna Karenina” sau poeziile lui Eminescu. În tot timpul copilăriei şi al adolescenţei, familia mamei a constituit un univers inepuizabil, plin de secrete, bogat în surprize.

Mircea Eliade, Memorii

Cerințe

1. Formulează răspunsuri la întrebările de mai jos, referitoare la situația de comunicare din textul citat:

a. Ce se poate deduce din text despre emițătorul mesajului (atitudine, perspectivă, intenții)?

b. Ce tip de text este acesta (argumentativ, informativ, descriptiv, narativ, epistolar, memorialistic etc.)? Argumentează-ți răspunsul.

c. Ce elemente importante de conținut (idei, argumente, fapte, opinii) identifici în textul dat?

2. Care este opinia ta despre rolul familiei în dezvoltarea personalității adolescenților? Motivează-ți răspunsul.