BAC 2019. Rezolvarea subiectelor la Limba și literatura română. Bacovia sau Blaga la Real și Arghezi sau Barbu la Uman

Elevii care au susţinut azi proba de limba română a examenului de bacalaureat au avut, la subiectul al III-lea de realizat un eseu pe baza unui text aparţinând autorilor George Bacovia sau Lucian Blaga pentru profilul Real şi Tudor Arghezi sau Eugen Barbu la Uman. În rândurile de mai jos, sunt indicați pașii pe care liceenii ar fi trebuit să-i facă pentru a rezolva corect cerințele subiectelor de la Limba și literatura română.

BAC 2019. Rezolvarea subiectelor la Limba și literatura română

Subiectele primite de candidați la proba scrisă de Limba şi literatura română din cadrul examenului maturității sunt rezolvate în direct, în această după-amiază, la Mediafax Live, de Jolan Vasiliu, profesor de română la Liceul Teoretic “Jean Monnet” din București. Rămâneți pe CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, ca să aflați ce trebuia scris la fiecare cerință notată pe varianta de la română.

La primul subiect, elevii au avut de realizat un eseu argumentativ privind pregătirea pentru un discurs şi exerciţii la pe text la prima vedere. Textul la prima vedere a fost “Amintiri de la Junimea din Iaşi”, de George Panu. Subiectul al doilea a fost comun pentru ambele profile: perspectiva narativă dintr-un text de Mihail Sadoveanu, un fragment din “Venea o Moară pe Siret”.

“Subiectul al doilea este foarte frumos. Se cere prezenta. Din nou, se cere prezentarea în 50 de cuvinte (…). Cam trebuie să fie 10 rânduri . Trebuie să dai formele verbale la persoana a III-a. Sigur, e bine să intri și în prezentarea personajelpr, dezvolți puțin perspectiva asta narativă (…). Cerința este chiar foarte, foarte simplă și accesibilă tuturor. Puteau fi cerințe mult mai dificile. (…)”, a declarat Jolan Vasiliu, profesor de română la Liceul Teoretic “Jean Monnet”, în cadrul unui interviu live pe Mediafax.

Absolvenții care scriu 400 de cuvinte la eseul de la ultimul subiect notat pe varianta de examen au din start 12 puncte, a subliniat Jolan Vasiliu.

“Iar la subiectul al III-a este cel care ridică cele mai multe probleme (…). Este o greșeală să fie luate eseurile de-a gata, elevii trebuie să și le redacteze singuri (…). La Real, puteau să aleagă, ceea ce e minunat: puteau să scrie despre o poezie de-ale lui Bacovia sau Blaga. (…). Ei au de scris o introducere, cuprins, încheiere. (…). În introducere ar trebui să punem autorii, textele, curentele, așa cum se poate vedea . După ce ai încadrat într-un curent literar, comentezi versurile – e esențial să fie citate unele versuri. Un comentariu fără citate este foarte trist. (…). Comentarea titlurilor, a strofelor (…). Ei spun minimum 400 de cuvinte, dar nu maximum; e în sarcina elevului să scrie cât consideră (…). ”, a mai spus dascălul.

O parte dintre absolvenții de la Liceul „Gheorghe Lazăr” din Capitală au spus că subiectele de la Bacalaureat – proba la Limba română au fost accesibile, adăugând că eseul nu le-a creat dificultăți, ba char s-au bucurat când au văzut cerințele. Candidații au spus că se așteaptă la note mari.

“Alegere între Blaga și Bacovia (n.r.: la subiectul al III-lea). La subiectul I a fost un text despre Junimea, experiențele pe care le-a trăit George Panu în Junimea. Nu a fost neapărat complicat, dar Junimea creează, în general, spaimă între colegi. Din fericire pentru unii, putem spune că nu am avut ceva de comentat. Au fost doar informații din text, deci mult mai ușor. La subiectul I, B, a fost despre pregătirea în prealabil a unui discurs, dacă trebuie să fie în mod sîrguincios sau nu. Este important. Sunt o persoană care a mai susținut discursuri și pregătesc discursurile munca cu 2-3 săptămâni înainte. Munca (n.r.: este cheia succesului în discursuri). Trebuie să fii prietenos, nu să fii perceput ca un dușman. La subiectul al II-lea am avut de prezentat perspectiva narativă a unui text de Mihail Sadoveanu”, a declarat un tânăr, la ieșirea din sala de examen, relatează Mediafax.

La rândul său, un absolvent de la profilul Real a spus că subiectele au fost accesibile. “Dacă te pregăteai, puteai să rezolvi fără probleme, mai ales pentru că primele două subiecte sunt la prima vedere. La al treilea, o poezie destul de scurtă, de la Bacovia. Mi s-a părut mai ușor de realizat decât Blaga, nu sunt atât de multe idei filosofice. M-am descurcat, zic eu. Estimez nota – sper – peste 8”, a afirmat acesta.

O altă absolventă a clasei a XII-a care a susținut proba la Limba română la Colegiul Național “Gheorghe Lazăr” din Capitală a spus că a fost norocoasă, pentru că a învățat foarte bine poezia lui George Bacovia. “Eu chiar speram să pice Bacovia, știam cel mai bine. A fost la alegere cu Blaga, dar am scris Bacovia – poezia „Plumb”. Nu pot să recit acum, dar am învățat secvențe. La subiectul I sunt exerciții pe un text. La B (n.r.: partea a doua a primului subiect) a fost importanța pregătirii înainte de susținerea unui discurs. La II a fost perspectiva narativă într-un fragment. Sper că peste 9 (nota la care se așteaptă, n.r.). Am scris cam 5 pagini și jumătate”, a spus tânăra.