Bacalaureatul de toamnă 2025. Doar 28% dintre candidați au reușit să promoveze examenul: până când se pot depune contestații

Rezultatele sesiunii de toamnă a examenului de bacalaureat au fost afișate luni, iar datele publicate de Ministerul Educației arată o situație îngrijorătoare pentru absolvenții de liceu care au mizat pe această etapă. Doar puțin peste un sfert dintre candidați au reușit să obțină media minimă necesară promovării, procentul fiind cel mai scăzut din ultimii șapte ani pentru această sesiune.

Fenomenul nu este unul izolat, iar specialiștii în educație au semnalat în ultimii ani faptul că rata de promovare la bacalaureatul de toamnă este mereu semnificativ mai mică decât la sesiunea din vară. Explicațiile sunt multiple. O mare parte dintre candidații care ajung să susțină examenul în această etapă fie nu au promovat în vară, fie provin din generații mai vechi care nu au reușit să obțină diploma la momentul respectiv.

Până când se pot depune contestații

Din cei aproximativ 26.000 de participanți care s-au prezentat la probe, doar 7.306 au reușit să obțină rezultate considerate satisfăcătoare. Pentru a fi declarați promovați, elevii trebuie să obțină minimum nota 5 la fiecare disciplină și să atingă o medie generală de cel puțin 6. Însă, pentru mulți dintre candidați, obiectivul nu a fost atins, statisticile finale înainte de soluționarea contestațiilor indicând o rată de promovare de 28,4%.

Comparativ cu anii trecuți, această cifră reprezintă un regres vizibil. Ultima dată când procentul de promovare a fost mai scăzut a fost în 2018, când doar 26,9% dintre candidați au reușit să treacă examenul de toamnă. În rest, în intervalul 2019–2024, procentul s-a situat constant mai aproape de 30–34%, fără a coborî atât de abrupt ca anul acesta. Prin urmare, sesiunea din 2025 aduce din nou în atenție dificultățile persistente ale absolvenților care susțin examenul în toamnă, fie că provin din promoția curentă, fie din generații anterioare.

Pe lângă rata scăzută de reușită, sesiunea din acest an a fost marcată și de incidente de natură disciplinară. Conform datelor oficiale, 69 de candidați au fost eliminați din examen din cauza unor tentative de fraudă sau pentru că au fost surprinși copiind. Consecințele pentru acești elevi sunt severe: ei nu mai au dreptul să participe la următoarele două sesiuni ale examenului național, pierzând astfel șansa de a obține diploma de bacalaureat în următorii doi ani.

Pentru cei nemulțumiți de notele primite, există însă posibilitatea de a depune contestații. Procedura este deja deschisă, iar rezultatele finale, după soluționarea acestora, vor fi afișate în zilele următoare. În mod tradițional, procentele de promovare cresc ușor după reevaluarea lucrărilor, însă diferențele nu modifică radical situația generală. Astfel, este de așteptat ca și după contestații sesiunea de toamnă din 2025 să rămână una dintre cele mai slabe din ultimul deceniu.

Candidații care doresc să își consulte lucrările și, dacă este cazul, să formuleze contestații, pot face acest lucru în intervalul 19–20 august. Cererile pot fi depuse atât în format fizic, cât și online, prin mijloace electronice. După soluționarea tuturor contestațiilor, rezultatele finale vor fi afișate pe 26 august.



Liceele din România care acceptă și elevi ce n-au promovat Evaluarea Națională! Încep admiterile