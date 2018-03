Mariana de la Exatlon a ajuns în țară, duminică seară (25 martie). Concurenta a fost foarte fericită când a pășit pe pământ românesc. Cu toate acestea, femeia nu a fost așteptată de fiul său, Valentin, la aeroport. Mariana a explicat de ce băiatul ei nu a venit la Otopeni.

Mariana de la Exatlon a vorbit de multe ori despre cât de mult își iubește copilul. Băiatul ei nu a așteptat-o, însă, la aeroportul „Henri Coandă” din Otopeni. Concurenta a explicat că nu este nicio problemă între ei. De fapt, băiatul nu a putut veni pentru că a fost nevoit să stea acasă și să învețe. Anul acesta, Valentin urmează să dea Bacalaureatul.

„Poate mulți se întreabă de ce nu a venit să mă întâmpine fiul meu la Otopeni. Ei bine, nu este vorba despre vreo problemă între noi. Valentin este viața mea, dar el are anul acesta de dat Bacalaureatul. În această perioadă trebuie să învețe. Studiile sunt foarte importante și pentru mine. Contează faptul că el se dedică mult școlii. O să ne întâlnim acasă și vom avea timp de povestit”, a declarat Mariana de la Exatlon, potrivit wowbiz.ro.

„Războinica” și-ar fi dorit să câștige premiul: „Voiam să-mi cumpăr o garsonieră, să nu mai stau pe drumuri!”

Mariana susține că nu regretă nicio clipă petrecută în Republica Dominicană, nici măcar momentele dificile din competiție. Mai mult, concurenta își dorește să mai participe în competiție, dacă va mai avea vreodată ocazia. Singurul lucru pe care îl regretă este faptul că nu a câștigat premiul cel mare, care ar fi ajutat-o să se pună „pe picioare”.

„A fost o experiență minunată, pe care aș vrea să o repet oricând! Dacă mâine aș putea să mă înscriu în sezonul doi la Exatlon, cu siguranță, nu aș sta deloc pe gânduri. Din păcate pentru mine, în acest an, nu am reușit să merg până la capăt în concurs. Așa a fost să fie! Poate pentru că a fost o luptă dură și o concurență pe măsură. Regret că nu am reușit să câștig. M-am dus în Republica Dominicană cu gândul că voi fi învingătoare. Îmi doream mult premiul, pentru a putea să îmi cumpăr o garsioneră, și să nu mai stau și eu pe drumuri. Sunt o femeie săracă, din competițiile de atletism nu poți să aduni bănuți. Însă, asta e! Voi răzbi eu cumva în viață! Sunt o luptătoare și așa voi rămâne”, a declarat concurenta.