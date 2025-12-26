Balurile Bobocilor din București, motorul unei mobilizări caritabile fără precedent

Într-un context în care Balurile Bobocilor sunt adesea privite prin prisma controverselor și a prejudecăților, o realitate mai puțin vizibilă iese la suprafață: în spatele acestor evenimente s-a format o comunitate solidară, capabilă să genereze un impact social major la nivelul Capitalei. Dincolo de luminile scenei și de spectacol, mii de adolescenți au fost implicați într-o acțiune caritabilă de proporții, care a adus sprijin concret unor familii vulnerabile.

Inițiativa poartă semnătura a doi tineri antreprenori, Phillipe Christopher Mantu și Marian Niculae, fondatorii companiei XCLSV Entertainment, un brand specializat în organizarea de evenimente dedicate tinerilor. Ceea ce a început ca un proiect menit să ofere liceenilor experiențe memorabile, inspirate de standardele internaționale, s-a transformat treptat într-un demers cu puternică dimensiune umanitară.

Campanii caritabile cu liceeni pentru familii nevoiașe

În prag de sărbători, cei doi organizează anual campanii caritabile de amploare, implicând direct elevii. Anul acesta, liceeni din 40 de unități de învățământ bucureștene au contribuit la sprijinirea a 59 de familii aflate în dificultate. Ajutorul oferit a ajuns la aproximativ 400 de copii, iar beneficiarii direcți ai acțiunii au depășit 520 de persoane. În urma mobilizării, au fost strânși peste 16.000 de euro, fonduri direcționate către alimente, cadouri și produse de strictă necesitate, asigurând sărbători mai liniștite pentru sute de oameni.

Pe lângă latura caritabilă, cei doi antreprenori atrag atenția asupra unei alte probleme sensibile: lipsa unui cadru legal unitar pentru organizarea Balurilor Bobocilor. Phillipe Christopher Mantu și Marian Niculae solicită intervenția autorităților pentru stabilirea unor reguli clare, care să standardizeze aceste evenimente și să garanteze siguranța, calitatea și transparența lor. În calitate de organizatori la scară largă, ei susțin că segmentul dedicat tinerilor are nevoie de o reglementare strictă și coerentă.

În paralel cu acest apel public, XCLSV Entertainment a implementat deja propriile măsuri interne de responsabilizare și îi invită și pe alți organizatori să adopte practici similare, considerând că autoreglementarea trebuie să meargă mână în mână cu implicarea instituțiilor statului.

Balurile bobocilor din București devin motorul unei campanii caritabile

Motivația din spatele acestor demersuri este profund personală. Pentru Phillipe, dorința de a lucra cu adolescenții își are rădăcinile în experiențe de viață marcate de pierderi și responsabilități asumate prematur. Disciplina și reziliența au devenit instrumente prin care îi ajută pe tineri să-și construiască încrederea și echilibrul. „Un sprijin real, oferit la momentul potrivit, poate schimba traiectorii de viață”, subliniază acesta.

La rândul său, Marian Niculae vorbește despre un parcurs personal influențat de instabilitate financiară și dificultăți familiale. Pentru el, balurile au reprezentat mult timp un refugiu, un spațiu sigur în care a putut să-și descopere direcția. Astăzi, încearcă să ofere aceeași șansă tinerilor cu care lucrează, punând accent nu doar pe performanță artistică, ci și pe dezvoltare personală. „Îi învăț să meargă înainte, indiferent de obstacole, și să creadă că pot îmbina școala, pasiunea și disciplina”, afirmă el.

Astfel, dincolo de polemicile din spațiul public, Balurile Bobocilor din București capătă o altă dimensiune: aceea a unei comunități care educă, responsabilizează și demonstrează că implicarea tinerilor poate genera schimbări reale în societate.

