BANC | ”Ajung în 10 minute, Vasile, că m-a oprit Poliția”

De: Irina Vlad 04/11/2025 | 07:16
CANCAN.RO îți înveselește ziua cu un banc de nota 10. Ion și Vasile au întâlnire, însă cel din urmă este oprit de poliție în trafic. Discuția dintre cei doi te va face să râzi cu gura până la urechi. Spor și voie bună!

 

– Te mai aștept mult? Cât mai durează?

– Ajung în 10 minute, Vasile, că m-a oprit poliția.

– De ce te-a oprit?

– Am făcut un test antidrog

– Și ce te-a întrebat?

– Bă, tu ești prost?

– Și ce ai răspuns?

sursă foto: Facebook @Clopo

Alte bancuri amuzante

Doi poliţişti intră cu maşina într-un copac

Primul:
– Bă, uite în ce fel e maşina, e zob!
Al doilea:
– Da bă, dar priveşte partea bună.
Primul:
– Care?
Al doilea:
– O să fim promovaţi de şefi că suntem primii la accident.

Un poliţist vine seara acasă

Lumina era stinsă, soţia se culcase.
Când să se bage şi el în pat, soţia se scoală şi îi cere o aspirină.
Poliţistul se ridică, se îmbracă pe întuneric şi pleacă la farmacia din colţ.
Acolo farmacistul îl întreabă:
– Nu sunteţi cumva ofiţer de poliţie?
– Ba da.
– Păi atunci de ce acum sunteţi îmbrăcat în pompier?

Doi politişti de la Rutieră opresc un moş cu o căruţă, hotărâţi să râdă de el:

– Permisul şi talonul, vă rog!
Moşul ridică coada calului:
– Vă rog, serviţi-vă din torpedou!

Doi politişti sunt la un examen de limba română şi trebuie să facă o propoziţie

Primul poliţist spune:
– Pe câmp sunt 2 boi.
Al doilea spune:
– Nu… Nu e bine pentru că lumea o să creadă că noi suntem boii.
– Stai că ştiu eu una mai bună: „Pe câmp sunt 2 boi în afară de noi 2”.

