BANC | Al cincilea copil

Dragă cititorule, CANCAN.RO îți aduce zâmbetul pe buze cu un banc tare haios. Doi părinți sunt întrebați de ce au luat decizia de a mai face al cincilea copil. Răspunsul lor a provocat hohote de râs.

– Deja aveți patru copii de ce l-ați mai făcut și pe al cincilea?

– Păi, știi… ne mai rămăseseră câțiva pamperși…

Alte bancuri amuzante

Bulă și Bubulina se uită la TV

Bulă și Bubulina se uită la TV, la un meci de box. După nici o rundă, Bulă exclamă, pe un ton furios:

– Sunt foarte dezamăgit!

– De ce, Bulă?

– Meciul s-a terminat în doar un minut și 30 de secunde.

– Eiii, Bulă, acum mă înțelegi și pe mine!

Bulă se duce în Herăstrău

A venit vara, afară este cald și Bulă decide să se ducă la plimbare în parcul Herăstrău. La un moment dat, vede o tonetă și îi spune vânzătorului:

– Buna ziua! Domnule, aș vrea și eu două înghețate, vă rog!

– Mici sau mari?

– Aveți și mici?

– Da, domnule, desigur!

– În acest caz, aș dori 4 mici și o halbă cu bere, va rog!

Bulă, ce caută pantalonii tăi la etajul 4?

– Bulă, ce caută pantalonii tăi la vecinii noștri de la etajul 4?

– Bubulino, să vezi…

– Aștept o explicație, lasă vrăjeala!

– Dar tu de unde știi? Ce ai căutat la ei?

– Am fost ca să îmi iau sutienul, că-l uitasem acolo

Bulă și cerșetorul nemulțumit

De fiecare dată când se ducea la muncă și trecea prin parc, Bulă îi dădea unui cerșetor 5 lei. După ceva vreme, îi dădea 3 lei, iar acum îi dă doar 1 leu. Nemulțumit, cerșetorul îl întreabă:

– Dar ce s-a întâmplat, domnule Bulă?

– Înainte, când eram burlac, îți dădeam 5 lei. După ce m-am căsătorit, am început să îți dau 3 lei. Iar acum, că am devenit tată, îți dau doar 1 leu. Atât pot și eu!

– Păi bine, mă, măgarule, tu îți întreții familia pe banii mei?!

Bubulina îl amenință pe un doctor

Bubulina intră pe ușa medicului. Tunând și fulgerând, îl ceartă:

– Nu se poate așa ceva, domnule doctor!

– Ce s-a întâmplat, doamnă?!

– Vă dau în judecată, domnule doctor!

– De ce, doamna Bubulina?! Ce am făcut?!

– După operație, soțul meu, Bulă, și-a pierdut complet interesul în amor. Nu vrea să o mai facă deloc cu mine. Dar deloc, deloc!

– Doamna Bubulina, nu este vina mea. Eu nu am făcut decât să îi corectez vederea!