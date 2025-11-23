Acasă » Bancuri » BANC | Bărbatul, amanta și liftul

BANC | Bărbatul, amanta și liftul

De: Denisa Iordache 23/11/2025 | 16:11
BANC | Bărbatul, amanta și liftul

Uită de probleme, măcar pentru câteva clipe, cu ajutorul unei glume savuroase! CANCAN.RO îți prezintă un banc amuzant. Vei râde cu lacrimi!

Un bărbat de vârsta a doua a mers la amanta sa. În scara unde locuia respectiva vede următorul anunț: „Liftul nu funcționează”. 
Amanta locuia la etajul 15, dar omul dornic de a trăi clipe frumoase și-a zis: 
„Mare lucru, pe aripile dragostei ajung și pe Lună!” 
Până la etajul 3 a urcat din fugă. 
Pe la etajul 6 deja mergea la pas greoi. 
La etajul 8 a luat ceva pentru inimă. 
La etajul 12 s-a oprit, s-a așezat pe una din trepte ca să-și tragă sufletul și s-a gândit: 
„Poate am noroc să n-o găsesc acasă….” 

BANC „Sunt fierbinte”

Un individ avea nevoie de un instalator, așa că îl roagă pe un prieten să-i comande unul. Zis și făcut. Pune mâna pe telefon și-l sună pe instalator:

-Bună ziua…

-Sunt fierbinte, ce doriți?

-Ce număr de telefon mi-a dat ăsta?, se întreabă omul, care închide telefonul și formează numărul din nou.

Tabel comparativ salarii | Cât câștigă nepalezii din România VS cât câștigă românii, pentru aceleași meserii prestate
Tabel comparativ salarii | Cât câștigă nepalezii din România VS cât câștigă românii,...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

-Alo? Aș dori…

-Alo… sunt fierbinte…

-Auzi, cucoană… eu nu-mi văd capul de treabă și matale îți arde de alte alea. Trântește telefonul și-l sună pe prieten:

-Bă, ce număr de telefon mi-ai dat? Că-mi răspunde una și-mi spune că-i… fierbinte.

-Păi, Fierbinte Ion îl cheamă pe instalator. Cred că ți-a răspuns nevastă-sa.

Bulă și Bubulina

– Bulă, am un sac întreg cu haine. Aș vrea să le donez, cum să procedez? 

– Bubulino, de ce nu le arunci la gunoi? E mai simplu. 

– Sunt persoane care suferă de foame și ar avea nevoie de hainele astea. 

– Bubulino, crede-mă! Cei cărora li se potrivesc hainele tale.. în mod sigur nu suferă de foame. 

PS: Momentan, Bulă se recuperează la ATI. 

BANC- Leana și prietena

Leana, proaspăt măritată, stă de vorbă cu o prietenă

– Cu ce se ocupă bărbatul tău, Leano?
– E sticlar, răspunde ea.
– Aha…Dar încă mai există meseria asta în zilele noastre?
– Ei aş, cum să nu?! La noi în sat cel puţin e cea mai la modă. Oriunde mergi, dai peste nenorociţi de beţivi cu sticla-n mână!

VEZI ȘI:

BANCUL ZILEI | „Dacă ai o iubită..”

BANC | Bulă se duce la farmacie și cere 100 de prezervative

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:
Iți recomandăm
BANCUL ZILEI | „Dacă ai o iubită..”
Bancuri
BANCUL ZILEI | „Dacă ai o iubită..”
BANC | Bulă se duce la farmacie și cere 100 de prezervative
Bancuri
BANC | Bulă se duce la farmacie și cere 100 de prezervative
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
Mediafax
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Nici prezentatorii nu l-au putut opri! Gabi Tamaș, derapaj intenționat în direct. Înjurături și gesturi obscene. „Am înjurat că am vrut eu. Știu că suntem live”
Adevarul
Nici prezentatorii nu l-au putut opri! Gabi Tamaș, derapaj intenționat în direct. Înjurături...
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis
Digi24
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Oficialii americani, ucraineni și europeni discută azi la Geneva planul de încetare a războiului
Mediafax
Oficialii americani, ucraineni și europeni discută azi la Geneva planul de încetare a...
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi punea reguli stricte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
Click.ro
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri...
Controverse în SUA asupra planului de pace pentru Ucraina. „Aceasta nu este propunerea americană” / „O afirmație evident falsă”
Digi 24
Controverse în SUA asupra planului de pace pentru Ucraina. „Aceasta nu este propunerea americană” /...
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul. Ce a descoperit mama ei acasă
Digi24
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul....
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
go4it.ro
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
O descoperire șocantă dezvăluie că ARICII de MARE sunt practic „doar creier”
Descopera.ro
O descoperire șocantă dezvăluie că ARICII de MARE sunt practic „doar creier”
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Go4Games
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Descoperire macabră în toaleta trenului de pe ruta Iași–București! Poliția a fost alertată imediat
Descoperire macabră în toaleta trenului de pe ruta Iași–București! Poliția a fost alertată imediat
Test de logică | Nu toate numerele din această imagine sunt 53. Două sunt diferite, le puteți găsi?
Test de logică | Nu toate numerele din această imagine sunt 53. Două sunt diferite, le puteți găsi?
Amenzi cuprinse între 5.000 şi 25.000 de lei pentru românii care încalcă această lege. Nicușor ...
Amenzi cuprinse între 5.000 şi 25.000 de lei pentru românii care încalcă această lege. Nicușor Dan a promulgat-o, e oficial!
Fiica Ronei Hartner vrea să își deschidă afacere în Franța. Ce studii are Rita Sumayla
Fiica Ronei Hartner vrea să își deschidă afacere în Franța. Ce studii are Rita Sumayla
Bilețelul lipit pe afișier prin care o studentă din Cluj și-a anunțat vecinii că „îmi sărbătoresc ...
Bilețelul lipit pe afișier prin care o studentă din Cluj și-a anunțat vecinii că „îmi sărbătoresc ziua în această seară”. Ce s-a întâmplat la 23:59
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 24 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 24 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Gabriela Firea
Vezi toate știrile
×