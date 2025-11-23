BANC | Bulă se duce la farmacie și cere 100 de prezervative

Dragi cititori, în această zi menită relaxării și bucuriei în familie, echipa CANCAN.ro vă aduce un banc amuzant! Gluma de mai jos cu deja celebrul Bulă este menită să vă facă ziua mai frumoasă și să vă facă să zâmbiți. Dar ce face personajul nostru de poveste cu 100 de prezervative?! Aflați în rândurile de mai jos!

Bulă se duce la farmacie și cere 100 de prezervative. Farmacistul, surprins:

— Bulă, dar ce faci cu atâtea?

— Păi, doamnă farmacistă, mă duc în vizită la soacră-mea.

— Și ce legătură are una cu alta?

— Păi, soacră-mea are o menajeră superbă, iar soțul soacră-mii e un bețiv care doarme toată ziua.

A doua zi, Bulă se întoarce la farmacie, palid și șifonat. Farmacistul îl întreabă:

— Ei, Bulă, cum a fost?

— Groaznic! Soacră-mea nu avea menajeră. Soțul soacră-mii nu era bețiv. Și, ce e mai rău, eu nu eram Bulă!

Alte bancuri

Un motociclist din Brăila, în drum spre Brașov. La Ploiești îl oprește Rutiera.

-Actele la control, ia să vedem semnalizarea, faruri, totul OK.Unde mergeți?

-Cu prietena mea, la Brașov…

-Păi sunteți singur…

Se întoarce speriat motociclistul și vede că polițiștul are dreptate.

-De aia mi-era mie frig la spate de pe la Mizil…

Legătura dintre „I love you” și „Made in China”

Cele mai cunoscute expresii din lume sunt „I love you” şi „Made in China” şi niciuna nu-ţi oferă vreo garanţie.

Doi tipi beau într-un bar:

– Tu de unde ești? întreabă unul dintre ei.

– Din Bacău!

– Și eu tot din Bacău! În ce an te-ai născut?

– 1988.

– Wow! Și eu tot în 1988! În ce lună?

– Iulie.

– Incredibil! Și eu tot în iulie! În ce zi?

– 14.

– Nu pot să cred! Și eu tot pe 14!

Și continuă să bea şi mai tare. Între timp, intră în bar un al treilea tip care îl întreabă pe barman ce mai e nou.

– Nimic, iar s-au îmbătat gemenii ăia și nu se mai recunosc.

