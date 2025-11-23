BANCUL ZILEI | „Dacă ai o iubită..”

Dragi cititori, echipa CANCAN.ro vă aduce un nou banc scurt și bun, care să vă aducă un zâmbet pe față în această zi mohorâtă de noiembrie. Gluma de astăzi este despre iubire, viața în cuplu și grija! Hai să râdem împreună în rândurile următoare.

Dacă ai o iubită, ai grijă de ea.

Dacă ai două, ai grijă de tine.

Alte bancuri

Bulă la farmacie

Bulă se duce la farmacie și cere 100 de prezervative. Farmacistul, surprins:

— Bulă, dar ce faci cu atâtea?

— Păi, doamnă farmacistă, mă duc în vizită la soacră-mea.

— Și ce legătură are una cu alta?

— Păi, soacră-mea are o menajeră superbă, iar soțul soacră-mii e un bețiv care doarme toată ziua.

A doua zi, Bulă se întoarce la farmacie, palid și șifonat. Farmacistul îl întreabă:

— Ei, Bulă, cum a fost?

— Groaznic! Soacră-mea nu avea menajeră. Soțul soacră-mii nu era bețiv. Și, ce e mai rău, eu nu eram Bulă!

Motociclistul și iubita

Un motociclist din Brăila, în drum spre Brașov. La Ploiești îl oprește Rutiera.

-Actele la control, ia să vedem semnalizarea, faruri, totul OK.Unde mergeți?

-Cu prietena mea, la Brașov…

-Păi sunteți singur…

Se întoarce speriat motociclistul și vede că polițiștul are dreptate.

-De aia mi-era mie frig la spate de pe la Mizil…

Legătura dintre „I love you” și „Made in China”

Cele mai cunoscute expresii din lume sunt „I love you” şi „Made in China” şi niciuna nu-ţi oferă vreo garanţie.

Bulă este suspectat de infidelitate

Bulă este suspectat de soția lui că o înșală. Ca să se convingă de acest lucru, merge Ia Bulă și îi zice:

– Tu susții cu tărie că nu mă, înșeli dar ca să fiu convinsă, mâine dimineață mergem la biserică și juri că nu m-ai înșelat niciodată!

Bulă acceptă cu jumătate de gură, iar seara merge la preot pentru a cere ajutorul. Preotul îi spune că nu este de glumit cu lucrurile sfinte, așa că nu îl poate ajuta. Neavând altă soluție, Bulă merge la mama lui și îi spune:

– Mamă, am greșit rău de data aceasta. Sunt așa de supărat, încât simt nevoia să mă ții în brațe și să mă alinți ca în vremurile când eram copil.

Când ajunge acasă, Bula merge direct în dormitor și face dragoste cu soția lui. A doua zi dis de dimineață, Bulă merge cu soția lui la biserică și cu mâna pe icoană, jură:

– În acest loc sfânt, cu mâna pe icoane, jur că de când m-a ținut mama mea în brațe, nu m-am culcat cu alte femei în afară de soția mea!

