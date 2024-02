BANC | Bulă, Bubulina și mașina nou-nouță!

Dragi cititori, pentru o porție de râs copioasă noi vă prezentăm un nou banc cu Bulă și Bubulina. El încearcă să-i facă o surpriză soției lui, însă aceasta dă cu bâta-n baltă. Vei râde cu lacrimi!

Iată gluma de astăzi:

Bulă și Bubulina ies dimineața din scara blocului. Bubulina vede în parcare o mașină nou-nouță.

– Ia uite ce mașină, Bulă! Cine știe ce panaramă din bloc o fi primit-o cadou.

– Bubulino, de fapt este noua ta mașină. La mulți ani!

CITEȘTE ȘI: BANC | „UN PAHAR DE VIN PE ZI ÎȚI PRELUNGEȘTE VIAȚA CU 5 ANI”

CITEȘTE ȘI: BANC| ”ÎȚI MULȚUMESC PENTRU NOAPTEA TRECUTĂ, TE ADOR”

Alte bancuri amuzante

Știm cât de mult îți plac bancurile cu Bulă, așa că vă punem la dispoziție și altele. Vei râde în hohote!

Ce cadou primește Bulă de la Bubulina

De ziua lui de naștere, Bulă primește un cadou ciudat din partea Bubulinei.

– Ce este ăsta, nevastă?

– Este un șampon împotriva căderii părului, dragul meu.

– Dar mie nu-mi cade părul, Bubulino!

– Nu este pentru tine. Da-i-l colegei tale de serviciu, că ei se pare că îi cade.

Bulă și Ștrulă văd un OZN

Într-o seară, Bulă și Ștrulă văd cum aterizează un OZN, din care iese o femeie-extraterestru.

Se uită cei doi înmărmuriți, la care Bulă zice:

– Mamă, ce bună e extraterestra asta! Uite și tu ce picioare are, ce fund are, ce mișto poate să fie.

– Bulă, ești nebun?! Nu vezi că are sânii la spate?!

– Am văzut. Și e foarte bine. Știi de ce?

– De ce, Bulă?!

– Gândește-te ce mișto este când dansezi cu ea!

Bulă si Ștrulă se duc la un hotel de 100 de etaje, fără lift

Bulă o întreabă pe recepționistă dacă are o cameră liberă.

Aceasta îi spune că are o cameră la etajul 100.

Ei acceptă și pornesc spre ea.

Urcă 30 de etaje și Ștrulă spune:

– Bulă, vreau să-ți spun ceva!

– Nu acum, Ștrulă, urcăm!

Mai urcă încă 30 și Ștrulă spune:

– Bulă, vreau să-ți spun ceva!

– Nu acum, Ștrulă!

Mai urcă încă 40 de etaje și când ajung în fața camerei, Bulă spune:

– Acum poți să zici, Ștrulă!

– Am uitat cheile la recepție!

Bulă și taurul din Olanda

Bulă îşi cumpără un taur din Olanda. Nu trece mult timp şi în toată regiunea se aude cât de tare este taurul lui Bulă. Toţi fermierii din zonă veneau la el şi închiriau taurul pentru vacile lor. Astfel, Bulă a făcut o mică avere de pe urma taurului, aşa că toți ceilalţi fermieri au hotarât să facă o chetă ca să cumpere taurul. Merg ei la Bulă acasă şi îi spun:

– Bulă, cât vrei tu pentru taurul asta? Noi vrem să îl cumpărăm!

Bulă profită de situaţie şi cere un preţ exorbitant de mare. Fermierii, foarte supăraţi, merg la primar pentru a-i cere ajutorul. Primarul acceptă să cumpere taurul cu banii primăriei şi să îl folosească toată lumea. Fermierii adună toate vacile şi, rând pe rând, mergeau cu ele la taur, dar acesta le mirosea şi pleca de lânga ele fără să le facă nimic. Primarul îl cheamă pe Bulă:

– Mă Bulă, ţi-am dat o avere pe taurul ăsta şi nu face nimic… rezolvă situaţia!

Bulă se apropie de taur şi ii spune:

– Ce se întâmplă, nu mai ai chef de muncă?

Taurul îl priveşte pe Bulă şi, cu o mare lene, îi spune:

– Nu mă deranja, că mă enervez. Acum nu mai mişc niciun deget, pentru că sunt funcţionar public!