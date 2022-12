BANC | „Bulă, care este capitala Australiei?”

Dragă cititorule, pentru astăzi, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc fresh cu Bulă. Vezi în ce pățanie reușește să intre, de acestă dată, cel mai iubit personaj al glumelor românești.

Bancul de astăzi este o „poveste” de pe vremea când Bulă era elev. Aflat la ora de geografie, profesoara îi pune o întrebare pe care nu poate să o ducă, dar ce va urma după… curios? Citește continuarea!

– Bulă, care este capitala Australiei?

– Habar nu am, doamna profesoara!

– Ei, atunci mai mare atenție la orele de geografie!

– Bine, doamna profesoară. Dar am și eu o întrebare.

– Te ascult, Bulă!

– O știți pe domnișoara Elena?

– Habar nu am cine e, Bulă!

– Ei, atunci mai mare atenție la soțul dumneavoastră!

