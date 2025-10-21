BANC | Bulă și cele 11 mari personalități din istoria României

Dragi cititori, CANCAN.RO a pregătit un banc savuros cu Bulă, personajul preferat al românilor. Acesta are parte de o lucrare de control la ora de istorie, însă nu reușește să termine la timp. Replica pe care i-o dă profesoarei va stârni hohote de râs. Spor la voie bună!

La ora de istorie, la lucrare se cere să se numească unsprezece mari personalități. La sfârșitul orei, profesoara:

– Bulă, tu de ce nu ai predat încă lucrarea?

– Doamna profesoară, nu știu pe cine să pun pe post de mijlocaș central.

Banc bonus: Bulă și cererea în căsătorie

Bulă:– Aș dori să vă cer mâna fiicei dumneavoastră. Aveți ceva împotrivă?

Socrul:– Nu, tinere, dar cu o singură condiție: să o ceri pe aceea ce stă tot timpul în portmoneul meu

Banc bonus: Bulă se duce la ora de psihiatrie

La ora de psihiatrie, studenții învață despre starea de calm, de iritare și de furie:

Profesorul formează un număr de telefon.

– Alo, vă rog frumos cu Radu.

– Aici nu există niciun Radu.

– Iată starea de calm, spune profesorul studenților.

Mai sună o dată, la același număr de telefon.

– Alo, vă rog frumos cu Radu.

– V-am spus că aici nu există niciun Radu.

Iată starea de iritare, spune iar profesorul studenților.

Mai sună încă o dată.

– Alo, vă rog să mi-l dați pe Radu la telefon.

– Băi, nu mai suna aici, du-te dracu…Ți-am spus că nu există niciun Radu aici!!

Aceasta a fost ultima stare, de furie.

Se ridică Bulă și spune:

– Mai există o stare, cea de disperare. Bulă ia telefonul, sună la același număr și spune:

– Sunt Radu, m-a căutat cineva?

Banc bonus: Bulă și străinul din tramvai

Ajuns acasă de la muncă, Bulă vorbește cu soția lui:

— Bubulino azi mi s-a întâmplat o chestie ciudată. În timp ce mă aflam în tramvai, un tip mi-a strigat: „Hopaaa… IMPOTENTULE!”.

— Ei, sunt tot felul de nebuni. Nu-i mai băga și tu în seamă…

A doua zi, în timp ce Bulă mergea cu tramvaiul spre serviciu, același individ se apropie de el și îi strigă:

— Hopaaa… PÂRÂCIOSULE!

