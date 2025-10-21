Acasă » Bancuri » BANC | Bulă și cele 11 mari personalități din istoria României

BANC | Bulă și cele 11 mari personalități din istoria României

De: Irina Rasoveanu 21/10/2025 | 07:17
BANC | Bulă și cele 11 mari personalități din istoria României

Dragi cititori, CANCAN.RO a pregătit un banc savuros cu Bulă, personajul preferat al românilor. Acesta are parte de o lucrare de control la ora de istorie, însă nu reușește să termine la timp. Replica pe care i-o dă profesoarei va stârni hohote de râs. Spor la voie bună!

La ora de istorie, la lucrare se cere să se numească unsprezece mari personalități. La sfârșitul orei, profesoara:

– Bulă, tu de ce nu ai predat încă lucrarea?

– Doamna profesoară, nu știu pe cine să pun pe post de mijlocaș central.

Banc bonus: Bulă și cererea în căsătorie

Bulă:– Aș dori să vă cer mâna fiicei dumneavoastră. Aveți ceva împotrivă?

Socrul:– Nu, tinere, dar cu o singură condiție: să o ceri pe aceea ce stă tot timpul în portmoneul meu

Banc bonus: Bulă se duce la ora de psihiatrie

La ora de psihiatrie, studenții învață despre starea de calm, de iritare și de furie:

Profesorul formează un număr de telefon.

– Alo, vă rog frumos cu Radu.

– Aici nu există niciun Radu.

– Iată starea de calm, spune profesorul studenților.

Luna Nouă din 21 octombrie 2025 aduce o resetare cosmică pentru zodii. Ce nativi își schimbă partenerul de viață
Luna Nouă din 21 octombrie 2025 aduce o resetare cosmică pentru zodii. Ce...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Mai sună o dată, la același număr de telefon.

– Alo, vă rog frumos cu Radu.

– V-am spus că aici nu există niciun Radu.

Iată starea de iritare, spune iar profesorul studenților.

Mai sună încă o dată.

– Alo, vă rog să mi-l dați pe Radu la telefon.

– Băi, nu mai suna aici, du-te dracu…Ți-am spus că nu există niciun Radu aici!!

Aceasta a fost ultima stare, de furie.

Se ridică Bulă și spune:

– Mai există o stare, cea de disperare. Bulă ia telefonul, sună la același număr și spune:

– Sunt Radu, m-a căutat cineva?

Banc bonus: Bulă și străinul din tramvai

Ajuns acasă de la muncă, Bulă vorbește cu soția lui:

— Bubulino azi mi s-a întâmplat o chestie ciudată. În timp ce mă aflam în tramvai, un tip mi-a strigat: „Hopaaa… IMPOTENTULE!”.

— Ei, sunt tot felul de nebuni. Nu-i mai băga și tu în seamă…

A doua zi, în timp ce Bulă mergea cu tramvaiul spre serviciu, același individ se apropie de el și îi strigă:

— Hopaaa… PÂRÂCIOSULE!

Vezi și: BANCUL ZILEI | „Care este motivul divorțului?”

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:
Iți recomandăm
BANCUL ZILEI | „Fată, ce te-ai îngrășat!”
Bancuri
BANCUL ZILEI | „Fată, ce te-ai îngrășat!”
BANCUL DE LUNI | „Mama, de ce a plecat tata de acasă?”
Bancuri
BANCUL DE LUNI | „Mama, de ce a plecat tata de acasă?”
Cum va fi vremea până la finalul lunii octombrie? Prognoza pentru următoarele două săptămâni pe regiuni
Mediafax
Cum va fi vremea până la finalul lunii octombrie? Prognoza pentru următoarele două...
Luna Nouă din 21 octombrie 2025 aduce o resetare cosmică pentru zodii. Ce nativi își schimbă partenerul de viață
Gandul.ro
Luna Nouă din 21 octombrie 2025 aduce o resetare cosmică pentru zodii. Ce...
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Mega-închisoarea cu condiții ca la hotel: camere single sau duble cu baie proprie, grădină cu iazuri, teren de fotbal și pistă de atletism
Adevarul
Mega-închisoarea cu condiții ca la hotel: camere single sau duble cu baie proprie,...
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual
Digi24
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în decembrie. Cum a fost împărțită prima specială
Mediafax
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în...
Parteneri
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care...
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Cum a ajuns Cornel Pasat din stripper, agent imobiliar? De la ce a pornit de fapt „râca” între el și soția Bianca ? „Mi s-a aprins scânteia! Are un succes fantastic ea!”
Click.ro
Cum a ajuns Cornel Pasat din stripper, agent imobiliar? De la ce a pornit de...
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
WOWBiz.ro
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a...
Un bărbat și-a înscenat moartea ca să vadă câți oameni vin la înmormântare. La crematoriu le-a provocat un șoc celor prezenți
Antena 3
Un bărbat și-a înscenat moartea ca să vadă câți oameni vin la înmormântare. La crematoriu...
Prima reacție din Guvern după ce legea pensiilor magistraților a picat la CCR. Ce spune ministrul Finanțelor
Digi 24
Prima reacție din Guvern după ce legea pensiilor magistraților a picat la CCR. Ce spune...
Explicațiile unui fost judecător, după ce CCR a respins reforma pensiilor magistraților: E total neconstituțională și discriminatorie
Digi24
Explicațiile unui fost judecător, după ce CCR a respins reforma pensiilor magistraților: E total neconstituțională...
Cele mai ieftine mașini în 2025: de la Dacia și Hyundai până la MG și Suzuki
Promotor.ro
Cele mai ieftine mașini în 2025: de la Dacia și Hyundai până la MG și...
Nicola Elena, fetița de 9 ani din București dată dispărută, a fost găsită
kanald.ro
Nicola Elena, fetița de 9 ani din București dată dispărută, a fost găsită
Vacanță de 19 zile pentru elevii din România! Important de știut
StirileKanalD
Vacanță de 19 zile pentru elevii din România! Important de știut
Reacția Adrianei Bahmuțeanu, după ce medicul Flavia Groșan a intrat în comă. Ce se întâmplă acum cu ea: “O profesionistă umilită.”
kfetele.ro
Reacția Adrianei Bahmuțeanu, după ce medicul Flavia Groșan a intrat în comă. Ce se întâmplă...
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
WOWBiz.ro
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp...
SURSE: Motivul invocat de CCR pentru a nu da avizul pe reforma pensiilor magistraţilor
observatornews.ro
SURSE: Motivul invocat de CCR pentru a nu da avizul pe reforma pensiilor magistraţilor
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Când ai văzut uşa de la garaj deschisă mi-ai văzut şi Jaguarul?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Când ai văzut uşa de la garaj deschisă mi-ai văzut şi...
Noul Apple MacBook Pro obține cele mai bune performanțe în teste
go4it.ro
Noul Apple MacBook Pro obține cele mai bune performanțe în teste
CE FACI dacă simți MIROS de GAZ în casă?
Descopera.ro
CE FACI dacă simți MIROS de GAZ în casă?
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Gigi Becali, dezvăluire șoc: ”Au vrut s-o pună pe Cristela Georgescu să candideze la președinție!”. Tiradă fără precedent la adresa lui George Simion
Fanatik.ro
Gigi Becali, dezvăluire șoc: ”Au vrut s-o pună pe Cristela Georgescu să candideze la președinție!”....
Andrea Mandorlini, out de la CFR Cluj! Cine vine în locul italianului în Gruia
Fanatik.ro
Andrea Mandorlini, out de la CFR Cluj! Cine vine în locul italianului în Gruia
Reguli la bloc. Administratorul de bloc trebuie să răspundă! Legea îl obligă să verifice fiecare apartament
Capital.ro
Reguli la bloc. Administratorul de bloc trebuie să răspundă! Legea îl obligă să verifice fiecare...
Gabriela Firea e în culmea fericirii. A devenit bunică! Ce nume superb a primit nepoțica ei! Primele imagini: Felicitări norei mele și primului meu fiu!
Romania TV
Gabriela Firea e în culmea fericirii. A devenit bunică! Ce nume superb a primit nepoțica...
Producătorii seriei au pus mâna pe licența oficială FIFA
Go4Games
Producătorii seriei au pus mâna pe licența oficială FIFA
Lege la bloc. Proprietarii au tot dreptul. Se face solicitare scrisă. Administratorul, obligat să prezinte documentele
Capital.ro
Lege la bloc. Proprietarii au tot dreptul. Se face solicitare scrisă. Administratorul, obligat să prezinte...
Românii își pot face CASCO dentar. Ce costuri implică și care sunt sunt tipurile de tratamente pe care le acoperă
evz.ro
Românii își pot face CASCO dentar. Ce costuri implică și care sunt sunt tipurile de...
Cât a ajuns să câștige un șofer profesionist din India angajat în România. E criză mare de șoferi de camion la noi
Gandul.ro
Cât a ajuns să câștige un șofer profesionist din India angajat în România. E criză...
Celebrul milionar s-a căsătorit cu “cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
as.ro
Celebrul milionar s-a căsătorit cu “cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o...
Tragedie în familia legendarului fotbalist! Fiul sau in varsta de 21 de ani a murit intr-un cumplit accident de tractor
radioimpuls.ro
Tragedie în familia legendarului fotbalist! Fiul sau in varsta de 21 de ani a murit...
Ce propunere neașteptată i-a făcut un faimos miliardar român lui David Popovici. Sportivul l-a refuzat direct
Fanatik.ro
Ce propunere neașteptată i-a făcut un faimos miliardar român lui David Popovici. Sportivul l-a refuzat...
Dezvăluire şoc! Darius Olaru şi Adrian Şut au ajuns pe lista neagră a lui Gigi Becali: „Are ceva în viaţa privată! Eu nu stau 2 ani după el!”
Fanatik.ro
Dezvăluire şoc! Darius Olaru şi Adrian Şut au ajuns pe lista neagră a lui Gigi...
Știrile zilei, 15 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 15 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Testul IQ la care 99% se lasă bătuți | Ce animal se ascunde în această iluzie optică virală?
Testul IQ la care 99% se lasă bătuți | Ce animal se ascunde în această iluzie optică virală?
Vanessa sau Puceanca? NOI IMAGINI EXCLUSIVE CU nepoata lui Sorinel Puștiu și BDLP
Vanessa sau Puceanca? NOI IMAGINI EXCLUSIVE CU nepoata lui Sorinel Puștiu și BDLP
Horoscop 21 octombrie 2025. Zodia care se ceartă cu șeful
Horoscop 21 octombrie 2025. Zodia care se ceartă cu șeful
Prima imagine cu fiica nou-nascută a lui Emily Burghelea. Ce nume aparte a ales: „Mi-a venit de ...
Prima imagine cu fiica nou-nascută a lui Emily Burghelea. Ce nume aparte a ales: „Mi-a venit de nicăieri!”
Oana Matache și Radu Siffredi, perfect asortați și colorați până la ultimul detaliu! Semaforul ...
Oana Matache și Radu Siffredi, perfect asortați și colorați până la ultimul detaliu! Semaforul poate-l ratai, dar pe ei n-aveai nicio șansă
Nimic nu scapă de ochii vigilenți ai patronului FCSB! Și-a parcat Rolls Royce-ul pe trotuar, apoi… ...
Nimic nu scapă de ochii vigilenți ai patronului FCSB! Și-a parcat Rolls Royce-ul pe trotuar, apoi… Gigi Becali, inspecție serioasă la biserica monumentală din Pipera!
Vezi toate știrile
×