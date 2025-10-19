BANCUL ZILEI | „Care este motivul divorțului?”

Este weekend, zi de relaxare și voie bună. Nicio zi nu trebuie să tracă fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagoniștii de astăzi au ajuns la divorț, iar motivul despărțirii este hilar.
În sala de judecată.
– Care este motivul divorțului?
– Ea m-a numit prostănac…
– Păi domnule, știți, în familie se mai întâmplă astfel de cazuri când oamenii se mai ceartă și își spun cuvinte murdare…
– Da domnule judecător, dar contează și contextul în care a fost spus…
– Păi și care a fost contextul?
– Când am venit acasă am găsit-o în pat cu amantul și ea s-a uitat la mine și mi-a zis: „Uită-te, prostănacule, cum se face!”
Soția se întoarce acasă după petrecerea dată de firmă:
-Scumpule, nu striga! Îți povestesc cum a fost totul: toți au băut, eu n-am băut, toate s-au sărutat cu bărbați, eu nu m-am sărutat, am mâncat salate, am dansat, am participat la concursuri și GATA. Ai o soție BRAVO. Întrebări sunt?
-Unde ți-e rochia?
Un individ avea nevoie de un instalator, așa că îl roagă pe un prieten să-i comande unul. Zis și făcut. Pune mâna pe telefon și-l sună pe instalator:
-Bună ziua…
-Sunt fierbinte, ce doriți?
-Ce număr de telefon mi-a dat ăsta?, se întreabă omul, care închide telefonul și formează numărul din nou.
-Alo? Aș dori…
-Alo… sunt fierbinte…
-Auzi, cucoană… eu nu-mi văd capul de treabă și matale îți arde de alte alea. Trântește telefonul și-l sună pe prieten:
-Bă, ce număr de telefon mi-ai dat? Că-mi răspunde una și-mi spune că-i… fierbinte.
-Păi, Fierbinte Ion îl cheamă pe instalator. Cred că ți-a răspuns nevastă-sa.
Alinuța se plimbă prin pădure şi strigă către zâna cea bună:
-Te omor, te omor!
-Nu mă omorâ şi îţi îndeplinesc două dorinţe!
-Bine: bagă un cui în pomul ăla să nu-l poată scoate nimeni!
-Bine. Zis şi făcut.
Şi a doua, zise zâna?
-Scoate-l afară!
