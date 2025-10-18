Bancul sfârșitului de săptămână | „În halul ăsta vii acasă?”

Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagoniștii de azi formează un cuplu. El vine beat acasă, iar ea îl așteaptă pusă pe ceartă. Deznodământul este hilar.

– În halul ăsta se vine acasă mă, bețivule?! De rușine, ar trebui să intri în pământ!

– Ai dreptate, dă-mi cheile de le pivniță!

Soțul și soția iau cina la un restaurant de lux

Soțul și soția iau cina la un restaurant de lux. Imediat ce masa e servită, soțul zice:

– Mâncarea arată delicios, să mâncăm.

Soția:

– Scumpule, de obicei, spui rugăciunea înainte să mâncăm acasă.

– Asta e acasă, dragă, aici bucătarul știe să gătească.

Alte bancuri amuzante

Soția mea a fost asistenta unui magician mulți ani. A învățat câteva trucuri bune de la el.

De exemplu, vin ieri de la muncă, intru în dormitor, ea mă vede și strigă Abracadabra. Deodată, ce să vezi?

Prietenul meu, Răzvan, a ieșit dezbrăcat din dulap.

Am râs cu lacrimi, săracul Răzvan, mi-era milă de el, cred că se întreba ce s-a întâmplat de a ajuns gol la mine-n dulap.

– Nu mai e deloc pasiune în relația cu soția mea, se plânge un tip unui prieten.

– De ce nu încerci să aduci puțin mister și intrigă în viața ta printr-o relație extraconjugală?

– Dar dacă află soția mea?

– Fii serios, trăim în vremuri moderne. Du-te și-i spune și ei asta! Întors acasă la nevastă și își ia inima în dinți și îi spune:

– Draga mea, m-am gândit că o relație extraconjugală ne-ar putea apropia.

– Las-o baltă, spuse soția. Am încercat și n-a mers!

O tipă se decide să își ducă soțul într-un club de striptease pentru a-i sărbători ziua de naștere. La intrare, paznicul îi întâmpină:

– Ooo, domnul Dan! Ce mai faci? Poftiți, poftiți!

Soția, uimită îl întreabă dacă a mai fost acolo.

– A, nu. E din echipa mea de bowling.

Cum se așază la masă, vine o chelneriță și-i aduce direct un Budweiser. Soția devine foarte agitată:

– Cum de știa ce bere bei?

– Tipa face parte din liga de bowling feminin. Ne întâlnim mereu la club cu ele.

O stripteuză vine direct la masa lor și zice:

– Bună, Dănuț! Vrei dansul obișnuit?

Soția nervoasă își smulge geanta și iese val-vârtej afară. El fuge după ea și o prinde chiar când se urcă în taxi. Chiar înainte de a trânti ușa, urcă și el. Degeaba încearcă să îi explice cum probabil, l-a confundat stripteuza, că nevasta nu îl crede și continuă să vocifereze și să îl facă albie de porci. El se căznește din răsputeri să o convingă. Șoferul taxiului întoarce capul și zice:

– Bă, Dane, dar ce scorpie ai agățat în seara asta!

