BANCUL ZILEI | Cum își sortează bărbații rufele

De-a lungul generațiilor, despre bărbați s-au făcut tot felul de glume, unele dintre ele fiind parcă inspirate din viața de zi cu zi a protagoniștilor. Îți prezentăm o situație care te va amuza copios. Tu știai cum își sortează bărbații rufele?

”Cum își sortează bărbații rufele:

Murdare Murdare, dar care se mai pot purta”

Alte bancuri amuzante

Soţul vine acasă de la serviciu. Nevastă-sa – pe canapea, se uită la o emisiune despre gătit.

– Altceva n-ai de făcut? Degeaba te uiţi la asta, zice el nervos. Oricum nu ştii să găteşti!

Ea răspunde calmă:

– Şi ce, tu nu te uiţi la filme porno?

Vasile și Ion beau o bere

Vasile bea o bere la bar cu prietenul său Ion. La un moment dat, îşi scoate telefonul şi o sună pe soţia lui, spunându-i pe un ton sec:

– Alo, pregăteşte apa caldă, nu vreau să pierd timpul când vin acasă.

Apoi închide. Prietenul său, cu un ton admirativ, îi spune:

– Eşti un adevărat bărbat, aşa trebuie vorbit cu femeile, cu autoritate.

La care vine răspunsul:

– Dar ce credea ea, că o să spăl vasele cu apă rece!?

Un bărbat e decis să renunțe la viața de burlac

Într-o zi, un prieten îl sfătuieşte:

– Mă, tu eşti în urmă cu tehnologia. În ziua de astăzi îţi găseşti nevastă imediat dacă pui un anunţ pe internet.

Bărbatul, cu o ultimă speranţă, pune un anunţ pe un site de matrimoniale:

”Bărbat săturat de viaţa de burlac, 30 de ani, foarte răbdător şi iubitor. Caut nevastă!”.

A doua zi, observă că a primit sute de răspunsuri la anunţ:

”Te rog frumos, ia-o pe a mea!!!”

Doi bărbaţi discută despre nevestele lor:

– Eu am ajuns în sfârşit la o întelegere cu soţia mea. O zi mă duc eu la cumpărături, o zi ea.

– Şi sunteţi mulţumiţi?

– Bineînţeles! O zi bem, o zi mâncăm.