BANC | Bulă avea o grădină cu pepeni

Este prima zi de weekend și este un moment ideal pentru cele mai haioase bancuri. Indiferent că ai o zi aglomerată sau stai să te relaxezi, câteva glume sunt ideale pentru a-ți aduce zâmbetul pe buze. CANCAN.RO vă prezintă câteva bancuri cu Bulă, faimosul personaj pus pe șotii.

Bulă avea o grădină cu pepeni. În fiecare zi, observă că un hoț îi fura din pepeni. Supărat, într-o seară, pune un semn pe care scria:

– Unul dintre acești pepeni este infectat cu cianură.

A doua zi, plin de nerăbdare, sosește la grădină și constată plin de bucurie că toți pepenii sunt la locul lor. Însă, alături de semnul lui era alt semn pe care scria:

– Nicio problemă, acum sunt doi.

Bulă în fața Guvernului

Bulă beat, noaptea, pe strada Victoriei. Se opreşte în faţa Guvernului. Vine la el un poliţist:

-Circulaţi, nu aveţi voie să staţionaţi.

-De ce, domnule poliţist?

– Deoarece este sediul Guvernului.

-Şi ce dacă, bă? Eu am bani să cumpăr toţi parlamentarii, senatorii şi miniştrii.

Apare şi nevasta lui Bulă.

-Scuzaţi-l, domnule poliţist, aşa face la beţie. Cumpără toate prostiile…

Bulă își caută loc de muncă

Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forţei de Muncă.

– Bună ziua, vreau şi eu un loc de muncă.

– Avem ceva foarte bine plătit, dar e mult de lucru.

– Nu, mulţumesc. Dacă am bani, îi dau pe băutură.

– Atunci, avem un loc în care nu prea aveţi de muncă, dar e prost plătit.

– Nu, pentru că dacă am timp, fac rost de bani şi îi dau pe băutură. Nu aveţi ceva unde să muncesc toata ziua şi să fiu prost plătit ?

– Îmi pare rău, dar nu aveţi studii superioare…

Bubulina îl sună pe Bulă

Bubulina îl sună disperată pe Bulă:

– Unde ești, Bulă? De ce nu ai ajuns acasă de la muncă?

– Bubulino, știi magazinul ăla cu bijuterii, unde ai văzut brățara aia de aur, care ți-a plăcut mult de tot?!

– Da, Bulă. Cum să nu știu, scumpul meu…

– Scumpa mea, eu sunt la bodega de lângă.

Bulă și Strulă, la cumpărături

Bulă și Ștrulă sunt la supermarket.

– Bulă, ai luat lapte?

– Acum iau! Dar uite și tu, pe cutie scrie „Deschide aici”…

– Așa, și?

– Păi gândește-te! Dacă o deschid aici, curge tot laptele până acasă.

