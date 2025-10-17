Acasă » Bancuri » Bancul de weekend | „Puteți ghici câți ani am?”

Bancul de weekend | „Puteți ghici câți ani am?"

17/10/2025
Bancul de weekend | Puteți ghici câți ani am?

Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă un banc savuros în această zi de vineri. A venit momentul să vă încărcați bateriile și să vă bucurați din plin de această glumă, care are ca personaj principal o cochetă doamnă. Spor la râsete și voie bună!

-Puteți ghici câți ani am? întreabă cochet o doamnă.

-Scuzați-mă, dar nu am idee!

-Vă dau un indiciu: fiica-mea merge la grădiniță.

-E educatoare sau e deja directoarea grădiniței?

Bancuri cu Bulă

Sună telefonul noaptea. Bulă:
– Bubulino, dacă e pentru mine, nu sunt acasă!
Bubulina răspunde:
– Da, este acasă!
– Bubulino, ce te-am rugat eu si ce faci tu?
– Bulă, nu era pentru tine. Era pentru mine…

Bulă la biserică

Se duce Bulă la biserică  să se spovedească…
– Părinte am păcătuit …
– Eram cu prietena mea, eu singur, ea singură, singuri în casă și s-a întâmplat ce trebuia să se întâmple.
– Apoi am fost cu soacra mea, eu singur, ea singură, doar noi în casă și s-a întâmplat ce trebuia să se întâmple.
– Si nu e doar atât parinte, m-am dus la vecina mea, eu singur, ea singură, doar amândoi în casă și s-a întâmplat ceea ce trebuia să se întâmple.
(Deodată părintele se ridică şi pleacă alergând.)
– Părinte, dar unde te duci?
– Păi, eu singur, tu singur, în biserică nu e nimeni…

Bulă și fosta iubită

Bulă se întâlnește întâmplător cu fosta lui iubită din liceu.
-Ce-a trecut timpul, Bulă. Ce faci, cu ce te mai lauzi?
– Ei, nu fac mare lucru, dar tu? Văd că tot frumoasă ai rămas. Măritată, copii?
– Nu, nici una, nici alta. Știi, nu vrei să intrăm puțin peste drum, la o cafeluţă, acolo lucrez?
– Păi acolo, din câte știu eu, este un bordel.
– Așa este, Bulă. Și ce-i rău în asta? Dacă altceva nu știu să fac? Clienţi sunt, bani sunt, merge treaba. Hai să intrăm. Hai că-ți fac un 82 pe gratis în amintirea vremurilor de altădată.
– Ce-i aia un 82!?
– Nu știi ce e, Bulă? 82 este un 69 cu TVA.

Zodia care se va elibera pe final de 2025. Mihai Voropchievici: „Va lăsa în urma povara și va porni pe un drum nou”
Zodia care se va elibera pe final de 2025. Mihai Voropchievici: „Va lăsa...
Mâna care nu renunță la viață: „Doamne! E un om prins acolo!”
Mâna care nu renunță la viață: „Doamne! E un om prins acolo!”

Bulă și secretara

Într-o dimineață obișnuită la birou, șeful intră furios pe ușă și îl prinde pe Bulă în flagrant, cu secretara. Își încrucișează brațele și spune cu o voce gravă, încercând să-și stăpânească nervii:
– Bulă, pentru asta te plătesc eu pe tine?
– Nu, șefu’! Adevărul este că fac treaba asta gratis.
Bulă la un nterviu de angajare
Angajatorul: „Bulă, ce experiență ai pentru acest job?”
Bulă: „Domnule, am o experiență de 10 ani în minciuni. Sunt sincer cu dumneavoastră!”
Angajatorul: „Felicitări, ești angajat. Ai perfect profil de politician!”

BANC | Prima noapte după nuntă

BANCUL ZILEI | Violonistul din pădure

