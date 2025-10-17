Bancul de weekend | „Puteți ghici câți ani am?”

Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă un banc savuros în această zi de vineri. A venit momentul să vă încărcați bateriile și să vă bucurați din plin de această glumă, care are ca personaj principal o cochetă doamnă. Spor la râsete și voie bună!

-Puteți ghici câți ani am? întreabă cochet o doamnă.

-Scuzați-mă, dar nu am idee!

-Vă dau un indiciu: fiica-mea merge la grădiniță.

-E educatoare sau e deja directoarea grădiniței?

Bancuri cu Bulă

Sună telefonul noaptea. Bulă:

– Bubulino, dacă e pentru mine, nu sunt acasă!

Bubulina răspunde:

– Da, este acasă!

– Bubulino, ce te-am rugat eu si ce faci tu?

– Bulă, nu era pentru tine. Era pentru mine…

Bulă la biserică

Se duce Bulă la biserică să se spovedească…

– Părinte am păcătuit …

– Eram cu prietena mea, eu singur, ea singură, singuri în casă și s-a întâmplat ce trebuia să se întâmple.

– Apoi am fost cu soacra mea, eu singur, ea singură, doar noi în casă și s-a întâmplat ce trebuia să se întâmple.

– Si nu e doar atât parinte, m-am dus la vecina mea, eu singur, ea singură, doar amândoi în casă și s-a întâmplat ceea ce trebuia să se întâmple.

(Deodată părintele se ridică şi pleacă alergând.)

– Părinte, dar unde te duci?

– Păi, eu singur, tu singur, în biserică nu e nimeni…

Bulă și fosta iubită

Bulă se întâlnește întâmplător cu fosta lui iubită din liceu.

-Ce-a trecut timpul, Bulă. Ce faci, cu ce te mai lauzi?

– Ei, nu fac mare lucru, dar tu? Văd că tot frumoasă ai rămas. Măritată, copii?

– Nu, nici una, nici alta. Știi, nu vrei să intrăm puțin peste drum, la o cafeluţă, acolo lucrez?

– Păi acolo, din câte știu eu, este un bordel.

– Așa este, Bulă. Și ce-i rău în asta? Dacă altceva nu știu să fac? Clienţi sunt, bani sunt, merge treaba. Hai să intrăm. Hai că-ți fac un 82 pe gratis în amintirea vremurilor de altădată.

– Ce-i aia un 82!?

– Nu știi ce e, Bulă? 82 este un 69 cu TVA.

Bulă și secretara

Într-o dimineață obișnuită la birou, șeful intră furios pe ușă și îl prinde pe Bulă în flagrant, cu secretara. Își încrucișează brațele și spune cu o voce gravă, încercând să-și stăpânească nervii:

– Bulă, pentru asta te plătesc eu pe tine?

– Nu, șefu’! Adevărul este că fac treaba asta gratis.

Bulă la un nterviu de angajare

Angajatorul: „Bulă, ce experiență ai pentru acest job?”

Bulă: „Domnule, am o experiență de 10 ani în minciuni. Sunt sincer cu dumneavoastră!”

Angajatorul: „Felicitări, ești angajat. Ai perfect profil de politician!”

