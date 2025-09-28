BANCUL ZILEI | Violonistul din pădure

Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă bancul zilei de duminică! Gluma surprinde dialogul dintre doi vulturi care vorbesc despre un violonist. Ultima replică este de-a dreptul savuroasă. Spor la râsete și voie bună!
În pădure, un om cântă la vioară. Un leu se apropie, se așează lângă, dând din cap în ritmul muzicii. După ceva timp, mai vin încă 2 lei. La ceva timp, apare al 4-lea leu și-l mănâncă pe violonist. Pe o creangă, 2 vulturi:
– Ți-am spus că dacă vine surdul s-a zis cu muzica?!
Bulă se întâlnește întâmplător cu fosta lui iubită din liceu.
-Ce-a trecut timpul, Bulă. Ce faci, cu ce te mai lauzi?
– Ei, nu fac mare lucru, dar tu? Văd că tot frumoasă ai rămas. Măritată, copii?
– Nu, nici una, nici alta. Știi, nu vrei să intrăm puțin peste drum, la o cafeluţă, acolo lucrez?
– Păi acolo, din câte știu eu, este un bordel.
– Așa este, Bulă. Și ce-i rău în asta? Dacă altceva nu știu să fac? Clienţi sunt, bani sunt, merge treaba. Hai să intrăm. Hai că-ți fac un 82 pe gratis în amintirea vremurilor de altădată.
– Ce-i aia un 82!?
– Nu știi ce e, Bulă? 82 este un 69 cu TVA.
Bulă și secretara
Într-o dimineață obișnuită la birou, șeful intră furios pe ușă și îl prinde pe Bulă în flagrant, cu secretara. Își încrucișează brațele și spune cu o voce gravă, încercând să-și stăpânească nervii:
– Bulă, pentru asta te plătesc eu pe tine?
– Nu, șefu’! Adevărul este că fac treaba asta gratis.
Bulă la un nterviu de angajare
Angajatorul: „Bulă, ce experiență ai pentru acest job?”
Bulă: „Domnule, am o experiență de 10 ani în minciuni. Sunt sincer cu dumneavoastră!”
Angajatorul: „Felicitări, ești angajat. Ai perfect profil de politician!”