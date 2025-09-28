BANCUL ZILEI | Violonistul din pădure

În pădure, un om cântă la vioară. Un leu se apropie, se așează lângă, dând din cap în ritmul muzicii. După ceva timp, mai vin încă 2 lei. La ceva timp, apare al 4-lea leu și-l mănâncă pe violonist. Pe o creangă, 2 vulturi: – Ți-am spus că dacă vine surdul s-a zis cu muzica?!

Banc bonus: Bulă și fosta iubită

Bulă se întâlnește întâmplător cu fosta lui iubită din liceu.

-Ce-a trecut timpul, Bulă. Ce faci, cu ce te mai lauzi?

– Ei, nu fac mare lucru, dar tu? Văd că tot frumoasă ai rămas. Măritată, copii?

– Nu, nici una, nici alta. Știi, nu vrei să intrăm puțin peste drum, la o cafeluţă, acolo lucrez?

– Păi acolo, din câte știu eu, este un bordel.

– Așa este, Bulă. Și ce-i rău în asta? Dacă altceva nu știu să fac? Clienţi sunt, bani sunt, merge treaba. Hai să intrăm. Hai că-ți fac un 82 pe gratis în amintirea vremurilor de altădată.

– Ce-i aia un 82!?

– Nu știi ce e, Bulă? 82 este un 69 cu TVA.