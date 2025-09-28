BANC | Prima noapte după nuntă

Dragi cititori, CANCAN.RO a pregătit un banc menit să vă aducă zâmbetul pe buze, în acest sfârșit de săptămână. Fie că sunteți acasă sau în oraș, luați-vă câteva momente și bucurați-vă de această glumă savuroasă. Este vorba despre un dialog între doi tineri căsătoriți. Spor la râsete și voie bună!

Prima noapte după nuntă:

Ea: Ce faci, nu vii?

El: Nu

Ea: De ce?

El: Știi cât mi-am dorit eu să refuz o femeie măritată?

Banc bonus: Frumoasa și gentlemanul

Se rătăcește unul, într-o pădure. După 3 zile, lihnit de foame și mort de oboseală, ajunge la o casă la margine de pădure. Aici, îi deschide o femeie superbă, îmbrăcată foarte sumar, care după ce îl ascultă, îi spune:

-Ar fi o problemă, soțul meu este plecat de peste un an și se poate întoarce oricând…

-Doamnă, o întrerupe bărbatul disperat că nu va fi găzduit, vă înțeleg temerile dar sunt un gentleman, cuvântul meu e lege, iar onoarea dumneavoastră e garantată.

Femeila îl privește galeș și îl primește. Îl ospătează, îl îmbăiază, îl cinstește, îi face și un masaj relaxant, dar tipul și-a respectat cuvântul de gentleman, chiar dacă a dormit toată noaptea ca pe ghimpi.

A doua zi, la plecare, bărbatul observă un lucru ciudat în ograda femeii… o singură găină și 20 de cocoși.

-Normal, nu ar fi trebuit să fie un singur cocoș și 20 de găini?

– Aa, nu domnule, unul singur e cocoș. Restul sunt GENTLEMANI!

Banc bonus: Badea Gheorghe merge la doctor

Badea Gheorghe, la doctor:

– Ziua bună, domnișoara doctor!

– Cu ce te pot ajuta, bade?

– Nu pot face dragoste.

– Ia, uite, îți dau rețeta asta, mergi matale la farmacie, scoți medicamentele, le iei pe toate, câte una în fiecare zi și te întorci peste o săptămână.

Se întoarce peste o săptămână și este primit de doctoriță:

– Ei, vreo schimbare?

– Nimic.

– Hai, nene, n-am altă soluție, uite cum facem. Eu mă așez colo pe pat, mă dezbrac și ia încearcă matale să vezi ce simți.

Se apucă repede de treabă și i-o trage doctoriței.

– Ei, vezi nene că poți?!

– Deh, amu așa-i că pot dacă am cu cine…

Vezi și: Bancul sfârșitului de săptămână | „Pe primul loc la tine e fotbalul”