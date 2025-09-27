Bancul sfârșitului de săptămână | „Pe primul loc la tine e fotbalul”

Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă bancul sfârșitului de săptămână. O ceartă într-un cuplu căsătorit poate deveni rapid un dialog savuros, menit să vă aducă zâmbetul pe buze. Așadar, luați-vă câteva momente și bucurați-vă de această glumă. Spor la râsete și voie bună!

Soția își ceartă soțul:

– Se pare că pe primul lor la tine este fotbalul și abia pe locul doi sunt eu!

– Greșit, draga mea! Pe locul doi e pescuitul…

Banc bonus: Patronul și tânărul leneș

Patronul unei întreprinderi se hotărăște să meargă să facă o vizita neanunțată muncitorilor, să vadă cum lucrează aceștia. Plimbându-se pe șantier, vede la un moment dat un tânăr care fuma tacticos la umbra unui pom, rezemat comod de trunchiul copacului.

Văzând ca tânărul nu se sinchisește de apariția lui, patronul se apropie de el și îl întreabă:

– Cu cat ești tu plătit pe lună?

– Cu 150 de Euro, răspunde băiatul.

– Uite aici îți dau 150 Euro, dar cară-te și să nu te mai văd pe aici!

Tânărul ia banii si pleacă.

Nervos, patronul îl cheamă pe șeful de șantier si îl întreabă:

– De cat timp lucra leneșul asta în firma mea?

– A, băiatul acela? Nu lucra aici!

Venea doar să ne aducă pizza!

Banc bonus: Asigurare de viață la 97 de ani

– Bună ziua! Aș vrea să-mi fac asigurare de viață.

– Ce vorbești moșule? Câți ani ai?

– 97

– Vorbești serios? Și vrei la vârsta ta asigurare?

– Na… vreau să merg cu tata într-o vacanță și e bine să fim asigurați..

Ăsta își bagă mâna în păr…

– Cu tatăl tău? Păi ce vârstă are el?

– 125

– Păi, ce căutați voi într-o vacanţă?

– Ehh. Mergem în vizită la bunicul meu.

Ăsta se dădea cu capul de birou…

– Ce spui bă, moşule? Îti bati joc de mine? Câți ani are bunicul tău??

– 145

– Păi… şi ce faceți?

– Păi … nah se căsătorește mergem la nuntă.

Tipul se ținea de inimă…

– Și de ce se însoară acum, bă, moșule?

– Tâmpenii… ştii şi tu cum sunt astea îl forțează părinții lui…

Vezi și: BANCUL ZILEI | Avocatul către client: „Am o veste proastă și una bună”

BANC | Bulă, la ora de biologie: „Ce este verde și sare pe câmpie?”