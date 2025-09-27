BANCUL ZILEI | Avocatul către client: „Am o veste proastă și una bună”

O nouă zi, o nouă glumă bună! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze.

Avocatul către client :

– Am o veste proastă și una bună!

-Zi-o întâi pe cea proastă!

-Testul ADN a dovedit că era sângele tău la locul crimei.

– Şi vestea cea bună?

– Colesterolul e sub 130.

Banc bonus: Problemă de matematică

Se oferă următoarea problemă de matematică: „Ana are 10 portocale. Mănâncă 5 dintre ele. Câte îi mai rămân?”.

Românul specialist în nutriție: „Nu e ok că mănâncă 5 portocale. E prea mult!” Românul conspirativ: „De unde are Ana 10 portocale? Le-a furat!” Românul frustrat: „Bine că mănâncă ca nesimțita 5 portocale și alții nu au nici măcar o prună” Românul lăudăros: „Ce să spun! Are 10 portocale. Eu am 15 kiwi și nu vin să mă dau mare pe aici” Românul naționalist: „Merele nu-i mai plac?!” Românul agramat: „E multe. S-ă dea și la alți” Românul, de pe un cont fals: „Du-te dracu Ano! Proasto!” Românul specialist în medicină: „Bine, bine, are portocale. Dar s-a vaccinat?”

Banc bonus: Dorința neașteptată a soțului

Soția: Mă îndrept spre magazin. Vrei ceva?

Soțul: Vreau un sens și un scop în viața mea. Vreau să mă conectez la spiritualitate și la tot ce este frumos. Caut completarea și desăvârșirea sufletului.

Soția: Fii mai clar: Ursus sau Ciuc?

