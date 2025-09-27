BANCUL ZILEI | Avocatul către client: „Am o veste proastă și una bună”

O nouă zi, o nouă glumă bună! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze.
Avocatul către client :
– Am o veste proastă și una bună!
-Zi-o întâi pe cea proastă!
-Testul ADN a dovedit că era sângele tău la locul crimei.
– Şi vestea cea bună?
– Colesterolul e sub 130.
Se oferă următoarea problemă de matematică: „Ana are 10 portocale. Mănâncă 5 dintre ele. Câte îi mai rămân?”.
Soția: Mă îndrept spre magazin. Vrei ceva?
Soțul: Vreau un sens și un scop în viața mea. Vreau să mă conectez la spiritualitate și la tot ce este frumos. Caut completarea și desăvârșirea sufletului.
Soția: Fii mai clar: Ursus sau Ciuc?
