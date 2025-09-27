BANC | Bulă, la ora de biologie: „Ce este verde și sare pe câmpie?”

O nouă zi, o nouă glumă bună! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze.

Bula in ora de biologie. Profesoara întreabă -Ce este verde si sare pe câmpie?

Răspuns din clasă:

-Broasca!

Profesoara:

-Corect – dar putea fi si un greiere. Ce este maro si sare prin padure?

Răspuns din clasă:

-Caprioara!

Profesoara:

-Corect – dar putea fi si un cerb.

Bula agitat cere permisiunea de a pune si el o intrebare:

-Ce este tare cand se ia in gura, iar moale si lipicioasa cind se scoate?

Profesoara ofensata ii trage vreo doua

perechi de palme lui Bula care zice:

-Corect – dar putea fi si o guma de mestecat!”

Alte bancuri savuroase

La școală

Profesoara: „Bulă, de ce nu ți-ai făcut tema la matematică?”

Bulă: „Pentru că tata a spus că matematica e pentru săraci!”

Profesoara: „Bine, atunci să-i transmiți tatălui tău că o să rămâi sărac lipit!”

La doctor

Bulă merge la doctor:

Doctorul: „Bulă, nu mai fuma, nu mai bea, dormi 8 ore pe noapte și mănâncă sănătos!”

Bulă: „Domnule doctor, asta e viață pentru mine sau pentru corpul meu?”

La școală, ora de biologie

Profesoara: „Bulă, ce este un schelet?”

Bulă: „Ce rămâne din om când îi iei tot ce are.”

Interviu de angajare

Angajatorul: „Bulă, ce experiență ai pentru acest job?”

Bulă: „Domnule, am o experiență de 10 ani în minciuni. Sunt sincer cu dumneavoastră!”

Angajatorul: „Felicitări, ești angajat. Ai perfect profil de politician!”

BANC | Bulă și ștergătoarele de la mașina Bubulinei

BANCUL ZILEI | Cum se anulează o programare în 2025