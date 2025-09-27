BANC | Bulă, la ora de biologie: „Ce este verde și sare pe câmpie?”

O nouă zi, o nouă glumă bună! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze.
Bula in ora de biologie. Profesoara întreabă -Ce este verde si sare pe câmpie?
Răspuns din clasă:
-Broasca!
Profesoara:
-Corect – dar putea fi si un greiere. Ce este maro si sare prin padure?
Răspuns din clasă:
-Caprioara!
Profesoara:
-Corect – dar putea fi si un cerb.
Bula agitat cere permisiunea de a pune si el o intrebare:
-Ce este tare cand se ia in gura, iar moale si lipicioasa cind se scoate?
Profesoara ofensata ii trage vreo doua
perechi de palme lui Bula care zice:
-Corect – dar putea fi si o guma de mestecat!”
La școală
Profesoara: „Bulă, de ce nu ți-ai făcut tema la matematică?”
Bulă: „Pentru că tata a spus că matematica e pentru săraci!”
Profesoara: „Bine, atunci să-i transmiți tatălui tău că o să rămâi sărac lipit!”
La doctor
Bulă merge la doctor:
Doctorul: „Bulă, nu mai fuma, nu mai bea, dormi 8 ore pe noapte și mănâncă sănătos!”
Bulă: „Domnule doctor, asta e viață pentru mine sau pentru corpul meu?”
La școală, ora de biologie
Profesoara: „Bulă, ce este un schelet?”
Bulă: „Ce rămâne din om când îi iei tot ce are.”
Interviu de angajare
Angajatorul: „Bulă, ce experiență ai pentru acest job?”
Bulă: „Domnule, am o experiență de 10 ani în minciuni. Sunt sincer cu dumneavoastră!”
Angajatorul: „Felicitări, ești angajat. Ai perfect profil de politician!”
BANC | Bulă și ștergătoarele de la mașina Bubulinei