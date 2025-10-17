BANCUL ZILEI | „Mergeam liniștit cu bicicleta”

CANCAN.RO ți-a pregătit gluma zilei! Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs. Personajul de astăzi a povestit o întâmplare tare haioasă, petrecută în timp ce se plimba pe bicicletă. Spor la râs și voie bună!
– Mergeam liniștit pe bicicletă cu vreo 12 km/h și de o dată iese ăsta dintr-o curte. După asta mergeam liniștit cu vreo 125 km/h.
– Soția mea mi-a comandat pe net adidași numărul 43, dar mi-a venit o pereche de pantofi cu toc, numărul 38! Noroc că i se potrivesc!
Un american vizitează Bucureștiul cu un taximetrist.
Trec pe lângă guvern:
– Ce este clădirea asta așa mare?
– Este palatul guvernului, domnule!
– Și în cât timp a fost construită?
– Cam în 10 ani!
– Mult timp! La noi era gata în 2 ani! Știți că noi avem o tehnologie mai avansată!!!
aximetristul nu zice nimic. Mai merg ei ce mai merg și americanul iar întreabă:
– Clădirea asta ce e?
– Este sediul primăriei, domnule!
– Și în cât timp a fost construită?
– Cam în juma de an!
– Mult… la noi era gata în 2-3 luni!
Taximetristul nu mai poate de nervi. Ajung și la Casa Poporului:
– Ooooooo, dar ce e clădirea asta?
La care taximetristul:
– Nu știu, că azi dimineață nu era aici!
Cineva se plânge de un atac „cibernetic”:
– Nu înțeleg cum au reușit să spargă parola de pe laptopul meu!
– Păi, care era parola ta?
-Anul de canonizare al Sfântului Dominic de către Papa Grigore al IX-lea.
-Uauuuu! Foarte tare. Și în ce an a fost asta?
-1234
Sună telefonul noaptea. Bulă:
– Bubulino, dacă e pentru mine, nu sunt acasă!
Bubulina răspunde:
– Da, este acasă!
– Bubulino, ce te-am rugat eu si ce faci tu?
– Bulă, nu era pentru tine. Era pentru mine…
Se duce Bulă la biserică să se spovedească…
– Părinte am păcătuit …
– Eram cu prietena mea, eu singur, ea singură, singuri în casă și s-a întâmplat ce trebuia să se întâmple.
– Apoi am fost cu soacra mea, eu singur, ea singură, doar noi în casă și s-a întâmplat ce trebuia să se întâmple.
– Si nu e doar atât parinte, m-am dus la vecina mea, eu singur, ea singură, doar amândoi în casă și s-a întâmplat ceea ce trebuia să se întâmple.
(Deodată părintele se ridică şi pleacă alergând.)
– Părinte, dar unde te duci?
– Păi, eu singur, tu singur, în biserică nu e nimeni…