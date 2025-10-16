BANC | Cum recunoști un ginecolog

CANCAN.RO îți aduce și astăzi zâmbetul pe buze. Bancul zilei te va face să râzi cu gura până la urechi. Sigur nu știai nici tu cum recunoști un ginecolog. Îți dorim spor la râs și voie bună!

– La clubul de doctori, de unde știi care sunt ginecologi?

– Ginecologii poartă ceasul lângă cot.

Alte bancuri cu ginecologi

Într-o zi se duce o femeie la ginecolog. Intră în cabinet, îi explică doctorului ce are. O controlează doctorul, la care, după un moment, îi spune doctorul:

-Măi femeie, data viitoare când mai vii la control spală-te şi tu în vagin.

La care stă femeia şi se gândeşte şi îi răspunde:

-Domnu’ doctor dacă nu am vagin, pot să mă spăl în lighean?

O femeie nici prea tânără, nici prea bătrână, merge la doctor

– Domnule doctor, aştept al nouălea copil.

– Femeie, esti deşteaptă, de ce nu faci ceva împotrivă…

– Păi, eu mă împotrivesc, dar bărbatu-meu e mai tare ca mine.

La ginecolog, o domnișoară speriată

– Doctore mă doare.

Doctorul îmbracă o mănuşă şi întreabă blonda:

– Unde, aici?

– Nu, mai sus, zice ea îndurerată.

El bagă mâna mai sus şi întreabă:

– Aici?

– Nu, încă mai sus.

Bagă el mâna mai sus, atunci blonda strigă într-un glas:

– Aaaiiici!!! la care doctorul:

– Auzi, ai incurcat cabinetele, pe tine te doare gâtul.

Un tip își duce soția la ginecolog

Un tip îşi duce soţia la ginecolog. Doctorul îl expediază pe tip în sala de aşteptare şi o consultă pe soţie. După un timp, soţia iese afară şi soţul este chemat înăuntru.

– Domnule doctor, care e problema?

– Ştiţi, e foarte complicat. Va trebui să faceţi dragoste de trei ori pe zi, altfel va muri.

Tipul iese din cameră. Soţia îl întreabă: „Ei, ce a zis doctorul?” „Că… o sa mori”