Acasă » Bancuri » BANC | Bulă și străinul din tramvai

BANC | Bulă și străinul din tramvai

De: Alina Drăgan 19/10/2025 | 08:16
BANC | Bulă și străinul din tramvai

Ziua bună se cunoaște încă de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi este Bulă, care întâmpină o situație ciudată în tramvai. Soția e la mijloc, iar deznodământul este hilar. 

Ajuns acasă de la muncă, Bulă vorbește cu soția lui:

— Bubulino azi mi s-a întâmplat o chestie ciudată. În timp ce mă aflam în tramvai, un tip mi-a strigat: „Hopaaa… IMPOTENTULE!”.

— Ei, sunt tot felul de nebuni. Nu-i mai băga și tu în seamă…

A doua zi, în timp ce Bulă mergea cu tramvaiul spre serviciu, același individ se apropie de el și îi strigă:

— Hopaaa… PÂRÂCIOSULE!

Frumoasa și gentlemanul

Se rătăcește unul, într-o pădure. După 3 zile, lihnit de foame și mort de oboseală, ajunge la o casă la margine de pădure. Aici, îi deschide o femeie superbă, îmbrăcată foarte sumar, care după ce îl ascultă, îi spune:

-Ar fi o problemă, soțul meu este plecat de peste un an și se poate întoarce oricând…

-Doamnă, o întrerupe bărbatul disperat că nu va fi găzduit, vă înțeleg temerile dar sunt un gentleman, cuvântul meu e lege, iar onoarea dumneavoastră e garantată.

Lista orașelor din România în care vin NINSORILE săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor Accuweather
Lista orașelor din România în care vin NINSORILE săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor Accuweather
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Femeia îl privește galeș și îl primește. Îl ospătează, îl îmbăiază, îl cinstește, îi face și un masaj relaxant, dar tipul și-a respectat cuvântul de gentleman, chiar dacă a dormit toată noaptea ca pe ghimpi.

A doua zi, la plecare, bărbatul observă un lucru ciudat în ograda femeii… o singură găină și 20 de cocoși.

-Normal, nu ar fi trebuit să fie un singur cocoș și 20 de găini?

– Aa, nu domnule, unul singur e cocoș. Restul sunt GENTLEMANI!

Alte bancuri amuzante

Bulă se întâlnește întâmplător cu fosta lui iubită din liceu.

– Ce-a trecut timpul, Bulă. Ce faci, cu ce te mai lauzi?

– Ei, nu fac mare lucru, dar tu? Văd că tot frumoasă ai rămas. Măritată, copii?

– Nu, nici una, nici alta. Știi, nu vrei să intrăm puțin peste drum, la o cafeluţă, acolo lucrez?

– Păi acolo, din câte știu eu, este un bordel.

– Așa este, Bulă. Și ce-i rău în asta? Dacă altceva nu știu să fac? Clienţi sunt, bani sunt, merge treaba. Hai să intrăm. Hai că-ți fac un 82 pe gratis în amintirea vremurilor de altădată.

 

 

Profesoara: ” Bulă, de ce ești trist, astăzi ?”

Bulă :” Pentru că mama este la spital şi tata la secţia de poliţie !!”

Profesoara: „Ohh, îmi pare rău să aud asta, dragule. Vrei să mergi acasă ??”

Bulǎ : „DA!”

După ce Bulă iese din clasă, profesoara întreabă :” Știți cumva, de ce mama lui Bulă este la spital și tatăl la poliție ?”

Colegii : ” Pentru că tatăl lui e polițist şi mama lui e asistentă !!!”

Bancul sfârșitului de săptămână | „În halul ăsta vii acasă?”

BANCUL ZILEI | Cum își sortează bărbații rufele

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:
Iți recomandăm
Bancul sfârșitului de săptămână | „În halul ăsta vii acasă?”
Bancuri
Bancul sfârșitului de săptămână | „În halul ăsta vii acasă?”
BANCUL ZILEI | Cum își sortează bărbații rufele
Bancuri
BANCUL ZILEI | Cum își sortează bărbații rufele
Cancelaria lui Bolojan şi Curtea de Conturi se află pe „Lista ruşinii” întocmită de ANAF. Cu ce sume figurează
Mediafax
Cancelaria lui Bolojan şi Curtea de Conturi se află pe „Lista ruşinii” întocmită...
Lista orașelor din România în care vin NINSORILE săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Lista orașelor din România în care vin NINSORILE săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor Accuweather
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt...
Răsturnare de situaţie în cazul morţii fondatorului Mango: fiul miliardarului, suspectat că şi-a ucis tatăl
Adevarul
Răsturnare de situaţie în cazul morţii fondatorului Mango: fiul miliardarului, suspectat că şi-a...
VIDEO Ce știu criminaliștii despre victimele care au murit în explozia din Rahova: „Toate trei sunt femei, urmează identificarea ADN”
Digi24
VIDEO Ce știu criminaliștii despre victimele care au murit în explozia din Rahova:...
Verdictul Inspectoratului de Stat în Construcţii. Blocul din Rahova trebuie demolat
Mediafax
Verdictul Inspectoratului de Stat în Construcţii. Blocul din Rahova trebuie demolat
Parteneri
Anna Lesko, în ipostaze sexy! Cum se menține într-o formă de invidiat la 45 de ani. Și-a înnebunit fanii cu pozele incendiare
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Anna Lesko, în ipostaze sexy! Cum se menține într-o formă de invidiat la 45 de...
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
Prosport.ro
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?
Click.ro
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din...
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
WOWBiz.ro
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni...
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin
Antena 3
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost...
Înregistrare șocantă la câteva minute după explozia din Rahova. Ce îi spune angajatul Distrigaz unuia dintre pompieri
Digi 24
Înregistrare șocantă la câteva minute după explozia din Rahova. Ce îi spune angajatul Distrigaz unuia...
Ultimele date de la medici despre starea Flaviei Groșan. Care este diagnosticul
Digi24
Ultimele date de la medici despre starea Flaviei Groșan. Care este diagnosticul
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
INCENDIU în sectorul 6 din București! S-a emis RO-ALERT
kanald.ro
INCENDIU în sectorul 6 din București! S-a emis RO-ALERT
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
StirileKanalD
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe...
Dan Negru, remarcă cu privire la situația financiară a României, dar și a numărului redus de copii care merg la școală!
kfetele.ro
Dan Negru, remarcă cu privire la situația financiară a României, dar și a numărului redus...
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
WOWBiz.ro
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase...
Şedinţă la Primăria Capitalei, după explozia din Rahova. Prefect:
observatornews.ro
Şedinţă la Primăria Capitalei, după explozia din Rahova. Prefect: "Pregătim terenul pentru demolare"
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te...
Galaxy S26 Edge nu va mai fi produs – zvon
go4it.ro
Galaxy S26 Edge nu va mai fi produs – zvon
O galaxie bizară SFIDEAZĂ regulile astronomilor
Descopera.ro
O galaxie bizară SFIDEAZĂ regulile astronomilor
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Orașul misterios unde a fost construit stadionul pe care străinii nu-l pot vizita. Colosul are o arhitectură spectaculoasă, 45.000 de locuri și e aproape gol meci de meci
Fanatik.ro
Orașul misterios unde a fost construit stadionul pe care străinii nu-l pot vizita. Colosul are...
Câți bani a adunat Ion Țiriac din pensia încasată de la stat. Miliardarul nu s-a atins deloc de ei în ultimii 20 de ani
Fanatik.ro
Câți bani a adunat Ion Țiriac din pensia încasată de la stat. Miliardarul nu s-a...
Doliu în lumea muzicii. S-a stins un mare artist prea devreme: A adus o lumină și un ritm care nu au putut fi niciodată înlocuite
Capital.ro
Doliu în lumea muzicii. S-a stins un mare artist prea devreme: A adus o lumină...
ULTIMA ORĂ! Este vorba despre doctoriţa Flavia Groşan! Un medic de la spitalul unde se află internată face dezvăluiri teribile
Romania TV
ULTIMA ORĂ! Este vorba despre doctoriţa Flavia Groşan! Un medic de la spitalul unde se...
Nu ratați un excelent joc horror, acum disponibil gratuit pentru Halloween
Go4Games
Nu ratați un excelent joc horror, acum disponibil gratuit pentru Halloween
Cum a cucerit-o Traian Băsescu pe Denise Rifai: Bărbat în sensul masculin al cuvântului!
Capital.ro
Cum a cucerit-o Traian Băsescu pe Denise Rifai: Bărbat în sensul masculin al cuvântului!
Cele mai cochete zodii. Cine se remarcă prin imagine
evz.ro
Cele mai cochete zodii. Cine se remarcă prin imagine
Antena 1 a modificat schimbarea! Am aflat pe ce dată va fi difuzată marea finală Asia Express 2025, de fapt
Gandul.ro
Antena 1 a modificat schimbarea! Am aflat pe ce dată va fi difuzată marea finală...
Gestul lui Ion Ţiriac pentru familiile afectate de explozia teribilă din Rahova
as.ro
Gestul lui Ion Ţiriac pentru familiile afectate de explozia teribilă din Rahova
Cum arată noua linie de lenjerie intimă cu păr pubian care a fost lansată de Kim Kardashian. Fanii brandului au fost uimiți
A1
Cum arată noua linie de lenjerie intimă cu păr pubian care a fost lansată de...
Cine este noul concurent care își face apariția în „Casa Iubirii”? Fetele sunt fascinate după prima interacțiune cu el: „E cântăreț? Am emoții” Lia a încremenit când acesta i-a rostit numele
radioimpuls.ro
Cine este noul concurent care își face apariția în „Casa Iubirii”? Fetele sunt fascinate după...
Fratele lui Marian Aliuță, gest uriaș pentru patru familii care au rămas fără locuință după explozia din Rahova!
Fanatik.ro
Fratele lui Marian Aliuță, gest uriaș pentru patru familii care au rămas fără locuință după...
Secretul succeselor lui David Popovici, Ilie Năstase și Simona Halep, dezvăluit de Mircea Lucescu: „Totul stă în asta. E ceva fantastic!”
Fanatik.ro
Secretul succeselor lui David Popovici, Ilie Năstase și Simona Halep, dezvăluit de Mircea Lucescu: „Totul...
Yellow News
ECONOMIC Archives
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum au câștigat Dan Alexa și Gabi Tamaș finala Asia Express 2025, de fapt. Câți bani au primit ...
Cum au câștigat Dan Alexa și Gabi Tamaș finala Asia Express 2025, de fapt. Câți bani au primit de la Antena 1
Horoscop 19 octombrie 2025. Zodia care primește extrem de mulți bani subit
Horoscop 19 octombrie 2025. Zodia care primește extrem de mulți bani subit
Ce l-a băgat, de fapt, în comă pe nepotul lui Nicolae Botgros? Adriana Ochișanu a dezvăluit diagnosticul ...
Ce l-a băgat, de fapt, în comă pe nepotul lui Nicolae Botgros? Adriana Ochișanu a dezvăluit diagnosticul fiului ei
Gabriela Cristea, sfaturi pentru gospodine! Rețeta de murături asortate cu care se laudă vedeta
Gabriela Cristea, sfaturi pentru gospodine! Rețeta de murături asortate cu care se laudă vedeta
TOP 50 de vedete care au înfierbântat rețelele! Mădălina Ghenea, Bianca Drăgușanu și Antonia ...
TOP 50 de vedete care au înfierbântat rețelele! Mădălina Ghenea, Bianca Drăgușanu și Antonia au transformat selfie-ul în artă
După nunta fastuoasă de pe Isola del Garda, moștenitoarea Dedeman s-a repatriat. Karina Pavăl și ...
După nunta fastuoasă de pe Isola del Garda, moștenitoarea Dedeman s-a repatriat. Karina Pavăl și Dragoș Iamandoiu și-au încheiat luna de miere pe Aviatorilor
Vezi toate știrile
×