BANC | Bulă și străinul din tramvai

Ziua bună se cunoaște încă de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi este Bulă, care întâmpină o situație ciudată în tramvai. Soția e la mijloc, iar deznodământul este hilar.
Ajuns acasă de la muncă, Bulă vorbește cu soția lui:
— Bubulino azi mi s-a întâmplat o chestie ciudată. În timp ce mă aflam în tramvai, un tip mi-a strigat: „Hopaaa… IMPOTENTULE!”.
— Ei, sunt tot felul de nebuni. Nu-i mai băga și tu în seamă…
A doua zi, în timp ce Bulă mergea cu tramvaiul spre serviciu, același individ se apropie de el și îi strigă:
— Hopaaa… PÂRÂCIOSULE!
Se rătăcește unul, într-o pădure. După 3 zile, lihnit de foame și mort de oboseală, ajunge la o casă la margine de pădure. Aici, îi deschide o femeie superbă, îmbrăcată foarte sumar, care după ce îl ascultă, îi spune:
-Ar fi o problemă, soțul meu este plecat de peste un an și se poate întoarce oricând…
-Doamnă, o întrerupe bărbatul disperat că nu va fi găzduit, vă înțeleg temerile dar sunt un gentleman, cuvântul meu e lege, iar onoarea dumneavoastră e garantată.
Femeia îl privește galeș și îl primește. Îl ospătează, îl îmbăiază, îl cinstește, îi face și un masaj relaxant, dar tipul și-a respectat cuvântul de gentleman, chiar dacă a dormit toată noaptea ca pe ghimpi.
A doua zi, la plecare, bărbatul observă un lucru ciudat în ograda femeii… o singură găină și 20 de cocoși.
-Normal, nu ar fi trebuit să fie un singur cocoș și 20 de găini?
– Aa, nu domnule, unul singur e cocoș. Restul sunt GENTLEMANI!
Bulă se întâlnește întâmplător cu fosta lui iubită din liceu.
– Ce-a trecut timpul, Bulă. Ce faci, cu ce te mai lauzi?
– Ei, nu fac mare lucru, dar tu? Văd că tot frumoasă ai rămas. Măritată, copii?
– Nu, nici una, nici alta. Știi, nu vrei să intrăm puțin peste drum, la o cafeluţă, acolo lucrez?
– Păi acolo, din câte știu eu, este un bordel.
– Așa este, Bulă. Și ce-i rău în asta? Dacă altceva nu știu să fac? Clienţi sunt, bani sunt, merge treaba. Hai să intrăm. Hai că-ți fac un 82 pe gratis în amintirea vremurilor de altădată.
Profesoara: ” Bulă, de ce ești trist, astăzi ?”
Bulă :” Pentru că mama este la spital şi tata la secţia de poliţie !!”
Profesoara: „Ohh, îmi pare rău să aud asta, dragule. Vrei să mergi acasă ??”
Bulǎ : „DA!”
După ce Bulă iese din clasă, profesoara întreabă :” Știți cumva, de ce mama lui Bulă este la spital și tatăl la poliție ?”
Colegii : ” Pentru că tatăl lui e polițist şi mama lui e asistentă !!!”
Bancul sfârșitului de săptămână | „În halul ăsta vii acasă?”