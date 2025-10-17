BANC | Bulă, student la Drept

O nouă zi, o nouă glumă bună! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze.

Bulă, student la drept:

– Domnule profesor, dumneavoastră comiteti o fraudă dacă nu mă treceți la examen!

– Cum aşa?

– Cineva care se folosește de ignoranța cuiva ca să-i cauzeze un prejudiciu comite o fraudă.

Alte bancuri amuzante

Se construiește ultimul model de robot care să înlocuiască bărbatul. Este supus la teste.

Nemțoaica iese după o jumătate de oră: „Ah, gut gut!”.

Americanca iese după o oră: „Great action!”.

Olteanca iese după 3 ore fugărind robotul:

– Fir-ai al dracului, te plângi că s-au terminat bateriile, ai? Dar de fugit mai poți să fugi?!

Bancul cu oleanul și Oltcit-ul

Pe vremea lui Ceaușescu, un oltean își cumpără Oltcit și pleacă cu el la București ca să îl probeze.

După vreo 2 ore dă telefon acasă la nevastă-sa:

– Leano, totul e ok, ajunsei la București, mașina merge bine, acum o să plec înapoi spre casă.

Trece o zi, trec două zile, a treia zi pe înserat, ajunge și olteanul acasă:

– Aștia făcură mașină asta cu 4 viteze de mers înainte și una de mers înapoi!

Secretara intră în cabinetul șefului și spune:

– De astăzi voi avea salariul 1500 de euro și trei zile libere pe săptămână!

Șeful cu sarcasm:

– Și cine a spus asta?

– Ginecologul și avocatul meu!

Bancuri cu Bulă

Sună telefonul noaptea. Bulă:

– Bubulino, dacă e pentru mine, nu sunt acasă!

Bubulina răspunde:

– Da, este acasă!

– Bubulino, ce te-am rugat eu si ce faci tu?

– Bulă, nu era pentru tine. Era pentru mine…

Bulă la biserică

Se duce Bulă la biserică să se spovedească…

– Părinte am păcătuit …

– Eram cu prietena mea, eu singur, ea singură, singuri în casă și s-a întâmplat ce trebuia să se întâmple.

– Apoi am fost cu soacra mea, eu singur, ea singură, doar noi în casă și s-a întâmplat ce trebuia să se întâmple.

– Si nu e doar atât parinte, m-am dus la vecina mea, eu singur, ea singură, doar amândoi în casă și s-a întâmplat ceea ce trebuia să se întâmple.

(Deodată părintele se ridică şi pleacă alergând.)

– Părinte, dar unde te duci?

– Păi, eu singur, tu singur, în biserică nu e nimeni…

