BANC | Bulă, student la Drept

O nouă zi, o nouă glumă bună! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze.
Bulă, student la drept:
– Domnule profesor, dumneavoastră comiteti o fraudă dacă nu mă treceți la examen!
– Cum aşa?
– Cineva care se folosește de ignoranța cuiva ca să-i cauzeze un prejudiciu comite o fraudă.
Se construiește ultimul model de robot care să înlocuiască bărbatul. Este supus la teste.
Nemțoaica iese după o jumătate de oră: „Ah, gut gut!”.
Americanca iese după o oră: „Great action!”.
Olteanca iese după 3 ore fugărind robotul:
– Fir-ai al dracului, te plângi că s-au terminat bateriile, ai? Dar de fugit mai poți să fugi?!
Pe vremea lui Ceaușescu, un oltean își cumpără Oltcit și pleacă cu el la București ca să îl probeze.
După vreo 2 ore dă telefon acasă la nevastă-sa:
– Leano, totul e ok, ajunsei la București, mașina merge bine, acum o să plec înapoi spre casă.
Trece o zi, trec două zile, a treia zi pe înserat, ajunge și olteanul acasă:
– Aștia făcură mașină asta cu 4 viteze de mers înainte și una de mers înapoi!
Secretara intră în cabinetul șefului și spune:
– De astăzi voi avea salariul 1500 de euro și trei zile libere pe săptămână!
Șeful cu sarcasm:
– Și cine a spus asta?
– Ginecologul și avocatul meu!
Sună telefonul noaptea. Bulă:
– Bubulino, dacă e pentru mine, nu sunt acasă!
Bubulina răspunde:
– Da, este acasă!
– Bubulino, ce te-am rugat eu si ce faci tu?
– Bulă, nu era pentru tine. Era pentru mine…
Se duce Bulă la biserică să se spovedească…
– Părinte am păcătuit …
– Eram cu prietena mea, eu singur, ea singură, singuri în casă și s-a întâmplat ce trebuia să se întâmple.
– Apoi am fost cu soacra mea, eu singur, ea singură, doar noi în casă și s-a întâmplat ce trebuia să se întâmple.
– Si nu e doar atât parinte, m-am dus la vecina mea, eu singur, ea singură, doar amândoi în casă și s-a întâmplat ceea ce trebuia să se întâmple.
(Deodată părintele se ridică şi pleacă alergând.)
– Părinte, dar unde te duci?
– Păi, eu singur, tu singur, în biserică nu e nimeni…