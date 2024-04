BANC | „Bună, iubirea mea! Sunt eu, Bulă”

Banc. Este sâmbătă dimineața, motiv pentru care este momentul să vă începeți weekendul cu zâmbetul pe buze. De data aceasta, îl avem în centrul atenției pe Bulă, un personaj celebru. Bulă îi trimite un mesaj iubitei sale, dar află că este „luată”. Spor la râs!

– Bună, iubirea mea!

– Cine ești?

– Sunt eu, Bulă!

– Și ce vrei?

– Voiam să îți zic că mi-e dor de tine și că te doresc mult.

– Sunt soțul ei! Ce treabă ai tu cu nevastă-mea!

– Trimite acest mesaj la 10 persoane și vei avea noroc toată ziua!

Bulă și expresia „mama e numai una”

La şcoală, profesoara lui Bulă dă clasei drept temă o propoziţie cu expresia „mama e numai una”. Următoarea zi, la şcoală, profesoara îi întreabă pe colegii lui Bulă ce propoziţii au făcut cu „mama e numai una”:

– Ionel, tu ce ai scris?

– Păi, când am fost bolnav, mama a stat tot timpul lângă mine, mama e numai una.

– Bravo!

– Dar tu, Georgele, ce ai scris?

– Când nu ştiam să fac un exerciţiu la matematică, mama m-a ajutat, mama e numai una.

– Excelent!

În sfârşit, a venit şi rândul lui Bulă.

– Şi tu, Bulă, ce ai scris?

– Păi eu când am ajuns ieri acasă, îmi era tare foame şi am întrebat-o pe mama ce e de mâncare, iar ea mi-a spus că sunt două chiftele în frigider, am deschis frigiderul şi apoi am strigat: MAMA, E NUMAI UNA!

Bulă și dezvăluirea despre sora lui

– Care este cea mai tare valută ? întrebă învățătoarea.

– Euro, dolarul, lira sterlină! spun în cor elevii.

– Ciocanul libanez! strigă sigur pe el Bulă.

– Cum așa, Bulă? Nu există o astfel de valută. Unde ai auzit asta?

– Soră-mea a zis că, dacă îi mai dă libanezul două ciocane, își cumpără apartament!

