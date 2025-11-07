BANC | Care este diferența dintre bere și femei

O nouă zi, o nouă glumă savuroasă! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat bună.

Diferența dintre bere și femei e că berea nu se supără dacă o iei pe a doua.

Alte bancuri savuroase

La doctor

Un pacient merge la doctor și zice:

– Domnule doctor, am o problemă… uit tot timpul!

Doctorul: – De când?

Pacientul: – Ce „de când”?

La școală

Profesorul întreabă:

– Copii, cine îmi spune ce este un paradox?

Bula ridică mâna:

– Când o polițistă îți dă amendă pentru necuviință, dar scrie cu greșeli de ortografie!

Pe șantier

Șeful: – Gheorghe, de ce nu lucrezi?

Gheorghe: – Păi mi-ați zis să mă odihnesc puțin.

Șeful: – Ți-am zis „ia-ți o pauză mică”!

Gheorghe: – Păi și ce vină am eu că sunt obosit mare?

