BANC | Care este diferența dintre bere și femei

Diferența dintre bere și femei e că berea nu se supără dacă o iei pe a doua.
Un pacient merge la doctor și zice:
– Domnule doctor, am o problemă… uit tot timpul!
Doctorul: – De când?
Pacientul: – Ce „de când”?
Profesorul întreabă:
– Copii, cine îmi spune ce este un paradox?
Bula ridică mâna:
– Când o polițistă îți dă amendă pentru necuviință, dar scrie cu greșeli de ortografie!
Șeful: – Gheorghe, de ce nu lucrezi?
Gheorghe: – Păi mi-ați zis să mă odihnesc puțin.
Șeful: – Ți-am zis „ia-ți o pauză mică”!
Gheorghe: – Păi și ce vină am eu că sunt obosit mare?
