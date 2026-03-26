BANC | Cele două întrebări pe care nu trebuie să i le pui unei femei

Deși ne apropiem cu pași repezi de weekend, timpul pare că trece din ce în ce mai greu. Tocmai de aceea, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc amuzant care îți va ridica moralul și te va înveseli. Astăzi ne îndreptăm atenția către ce ar trebui să nu faci pentru a nu supăra o femeie. Spor la râs!
– Câți ani ai?
– Nu e frumos să întrebi așa ceva o femeie!
– Atunci, ce greutate ai?
– 40 de ani…
Inculpatul Bulă îi spune avocatului său:
– Dacă scap cu 6 luni, primiți de la mine 20.000 euro.
După terminarea procesului, avocatul îi spune lui Bulă:
– Să știi că a fost ceva de muncă, dar am reușit. Judecătorii voiau să te achite…
– Bulă, ai mai văzut vreodată o bancnotă de 10 euro foarte mototolită?
– Da, Bubulino.
– Dar o bancnotă de 100 de euro foarte mototolită, ai mai văzut?
– Da, Bubulino
– Hmm, dar 30.000 de euro extrem de mototoliți, ai mai văzut?
– Asta n-am mai văzut, Bubulino. Dar vreau neapărat să văd.
– Atunci, dragule… du-te în garaj.
Bulă o face pe miliardarul pe Aeroportul Otopeni și își ia pizza. A văzut cu ochii lui: 50 de lei o felie de pizza. Nu s-a putut abține și și-a luat. A dat 50 de lei pe felia de pizza și a mai pus încă 200 de lei, spre uimirea vânzătoarei, care l-a întrebat:
– Domnule Bulă, dar ăștia 200 de lei pentru ce sunt?
– Ca să îmi dați și un șezlong, să mă simt ca la Mamaia, că anul ăsta nu am apucat să merg!
Bulă se duce la biserică să se spovedească. Preotul îl întreabă:
– Ai făcut păcate?
– Da, părinte.
– Te lepezi de Satana?
– M-aş lepăda, părinte, dar am doi copii cu ea
