BANC | Cele două întrebări pe care nu trebuie să i le pui unei femei

– Câți ani ai?

– Nu e frumos să întrebi așa ceva o femeie!

– Atunci, ce greutate ai?

– 40 de ani…

Alte bancuri amuzante

Inculpatul Bulă îi spune avocatului său:

– Dacă scap cu 6 luni, primiți de la mine 20.000 euro.

După terminarea procesului, avocatul îi spune lui Bulă:

– Să știi că a fost ceva de muncă, dar am reușit. Judecătorii voiau să te achite…

Bulă și bancnotele

– Bulă, ai mai văzut vreodată o bancnotă de 10 euro foarte mototolită?

– Da, Bubulino.

– Dar o bancnotă de 100 de euro foarte mototolită, ai mai văzut?

– Da, Bubulino

– Hmm, dar 30.000 de euro extrem de mototoliți, ai mai văzut?

– Asta n-am mai văzut, Bubulino. Dar vreau neapărat să văd.

– Atunci, dragule… du-te în garaj.

Bulă o face pe miliardarul pe Aeroportul Otopeni

Bulă o face pe miliardarul pe Aeroportul Otopeni și își ia pizza. A văzut cu ochii lui: 50 de lei o felie de pizza. Nu s-a putut abține și și-a luat. A dat 50 de lei pe felia de pizza și a mai pus încă 200 de lei, spre uimirea vânzătoarei, care l-a întrebat:

– Domnule Bulă, dar ăștia 200 de lei pentru ce sunt?

– Ca să îmi dați și un șezlong, să mă simt ca la Mamaia, că anul ăsta nu am apucat să merg!

Bulă se duce la biserică să se spovedească

Bulă se duce la biserică să se spovedească. Preotul îl întreabă:

– Ai făcut păcate?

– Da, părinte.

– Te lepezi de Satana?

– M-aş lepăda, părinte, dar am doi copii cu ea

