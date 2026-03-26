Bulă este unul dintre cele mai cunoscute personaje din folclorul românesc și situațiile în care ajunge să fie sunt extrem de haioase. El ne aduce zâmbetul pe buze în orice circumstanță. Glumele de mai jos îți vor face ziua mai bună și te vor amuza.

– Ștrulă, m-au dat afară de la pompieri.

– De ce, Bulă?

– Pentru că sunt prea politicos…

– Cum așa?

– Ca să nu deranjez pe nimeni, țineam alarma pe vibrații.

Alte bancuri cu Bulă

Afară e vară și e caniculă:

– Alo, centrala termică?

– Da!

– Aici Bulă de la blocul 111, mi-ați dat drumul la căldură iar afară sunt 43C.

– Plătește datoria la întreținere și oprim căldura!

Bulă stă de vorbă cu ChatGPT:

– Băi robotule, ești deștept?

– Sunt un model de limbaj avansat creat de OpenAl.

– Adică știi tot?

– Aproape tot.

– Bine, atunci zi-mi repede: unde mi-am pus cheile de la mașină?

– Din păcate, inteligența artificială nu poate învinge dezordinea naturală!

Bulișor către tatăl său:

– Tată, ce e aia „logică”?

Tatăl:

– Iți explic imediat. Ai un acvariu?

Bulișor:

– Da.

Tatăl:

– Deci iti plac peștii.

Bulișor:

– Da.

Tatăl:

– Dacă îți plac peștii, sigur iți place natura.

Bulișor:

– Da.

Tatăl:

– Si dacă iți place natura, sigur îți plac și fetele frumoase.

Bulișor:

– Da!

Tatăl:

– Vezi? Asta e logică!

A doua zi, Bulișor povestește prietenilor:

– Ieri tata m-a invătat ce e logica!

Un prieten îl întreabă:

– Cum?

Bulișor:

– Ai un acvariu?

Prietenul:

– Nu.

Bulișor:

– Atunci nu-ți faci iubită prea curând.

Bulă se întâlneste cu un cunoscut:

– Măi Bulă, îți transmit salutări de Ia un fost coleg de școală primară.

– Cum îl cheamă?

– Nu-mi amintesc. Dar e mic, negricios și cu chelie.

– Atunci nu mi-a fost coleg. N-am avut în clasă niciunul cu chelie!

