BANC | După un consult de 4-5 minute, o doamnă iese din sala de investigații și începe să plângă

În urma unui consult, o pacientă iese din sala de incvestigaţii plângând. Motivul este absolut hilar.

După un consult de numai 4-5 minute, o doamnă iese din sala de investigații și începe să plângă în timp ce alerga pe scări…

Un doctor mai bătrân o vede, o oprește, îi cere să-i spună ce s-a întâmplat… și femeia își spune povestea…

După ce o ascultă, îi spune să aștepte într-o altă încăpere… Apoi doctorul tremurând nervi, merge în viteză înapoi la sala de investigații, acolo unde se afla celălalt doctor, pe care îl întreabă:

– Ce dracu e cu tine, colegu… doamna Smith are 78 de ani, 4 copii, 7 nepoți și 2 strănepoți… și tu tocmai i-ai spus că e însărcinată…???

Celălalt doctor continuând să scrie pe computer și fără a-l privi, îi răspunde…:

– Bine, bine… dar de sughițat, mai sughiță???

Alte bancuri amuzante

La doctorul veterinar

Un bărbat își duce câinele la veterinar:

– Doctore, cred că l-am pierdut complet… Câinele meu nu mai răspunde la nimic!

Veterinarul îl întreabă:

– Ce probleme are exact?

Bărbatul spune:

– Păi, dacă îi spun „așează-te”, el se ridică pe picioarele din spate și dansează ca un clovn… Dacă îi spun „culcă-te”, el începe să sară și să facă tumbe… Și dacă îi spun „adu mingea”, fuge în sufragerie și se bagă sub canapea.

Veterinarul îl privește atent și întreabă:

– Câinele ăsta a mai făcut asta dintotdeauna?

– Nu, niciodată, spune bărbatul.

– Atunci, îl întreabă doctorul, când l-ați adus ultima dată la un control?

– Niciodată, recunoaște bărbatul.

Veterinarul se gândește câteva secunde și zice:

– Cred că problema nu e câinele… cred că problema e că dumneavoastră ați văzut prea multe videoclipuri pe internet și ați început să vă așteptați ca el să facă același lucru!

La examenul de șoferie

Un tânăr se prezintă la examenul auto și instructorul îl întreabă:

– Bun, începe cu mersul în marșarier.

Tânărul pornește mașina și, dintr-o greșeală, dă cu spatele direct într-un coș de gunoi. Instructorul îl ceartă:

– Ce faci?! Ai lovit coșul de gunoi!

Tânărul, calm, răspunde:

– Păi, domnule instructor, coșul era în drum…

Instructorul suspină și spune:

– Bine, continuă cu parcarea laterală.

Tânărul încearcă să parcheze, dar lovește ușor bordura și mașina se înclină într-un unghi ciudat.

Instructorul se enervează:

– Te rog să fii atent! Nu ai nicio noțiune despre parcarea laterală!

Tânărul îl privește și spune:

– Păi, domnule instructor, eu am făcut tot ce mi-ați spus: m-am uitat în oglinzi, am semnalizat… doar că bordura nu mi-a răspuns!

La final, după toate greșelile, instructorul îi spune:

– Ai picat examenul.

Tânărul răspunde calm:

– Păi, domnule, și coșul de gunoi și bordura… ce, nu puteau să fie mai înțelegători?

