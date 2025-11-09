BANC | ”De ce umbli, domnule, cu umbrela?”

Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă un banc savuros în acest sfârșit de săptămână. Urmează o nouă săptămână cu griji și multă muncă, așa că relaxați-vă cu această glumă. Spor la râsete și voie bună!

– De ce umbli, domnule, cu umbrela, acum când este soare?

– Pentru că atunci când plouă, o ia nevastă-mea…

Banc bonus: studenta și examenul la teatru

O studentă la examen la teatru. Este rugată sa execute un număr: să fure ceasul de pe mâna examinatorului, ca el sa nu observe. Fata spune:

– Cum îndrazniți să-mi cereți așa ceva?! Eu sunt hoață? Plec!

Pleacă. Peste câteva minute se întoarce și întreabă:

– Și ceasul cui să-l dau?

Banc bonus: Un geniu mândru și un idiot fac un pariu

Geniul spune:

– Pentru fiecare intrebare pe care ți-o pun și nu știi răspunsul, imi dai 5$. Si dacă imi pui tu o intrebare la care nu îți pot răspunde, îți dau 5000 $.

Idiotul răspunde:

– Okay.

Geniul apoi întreabă:

– Câte continente sunt in lume?

Idiotul nu știe, așa că îi intinde 5 $.

Acum e rândul idiotului să îl intrebe pe geniu:

– Ce animal stă în două picioare dar doarme în 3?

Geniul se tot gândește, dar nu știe răspunsul, așa că ii dă idiotului 5000 $ și îi spune:

– La naiba, am pierdut. Apropo, care era răspunsul la intrebare?

La care idiotul îi dă 5 $.

Banc bonus: Echipa invincibilă de fotbal

Un antrenor român a creat o echipă de fotbal care bătea pe toată lumea – și brazilieni, și nemți, și italieni… pe toți la rând. Este întrebat cum a făcut asta. Antrenorul:

– În atac am pus moldoveni, din Vaslui – dacă-s beți, nu le stă nimeni în cale…

La mijloc, ardeleni, din Sălaj – știți cum e să negociezi cu ei, vorbesc una, înțeleg alta…

În apărare am pus munteni, din Prahova – nu plătești, nu treci…

Iar în poartă, oltean, din Craiova – chiar dacă marchezi, este aproape imposibil să și demonstrezi…

Banc bonus: Doi vecini la telefon

Doi vecini la telefon:

-Ce faci, loane?

-Bine, în Maldive!

În Maldive? Ce faci acolo?

– Vacanță, distracție. Mai o plajă, mai un cocktail, mai un sushi. Tu?

Eu in spatele tau la Mega si voiam să te întreb dacă vrei să te ajut cu sacul ăla de cartofi până acasă.

Vezi și: Bancul zilei | ”Azi-noapte ai vorbit în somn”

Bancul sfârșitului de săptămână | ”Sunt însărcinată, o să am un băiețel”