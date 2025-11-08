Bancul zilei | ”Azi-noapte ai vorbit în somn”

O nouă zi, o nouă glumă savuroasă! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat bună.

– Ai-noapte ai vorbit în somn,

– Serios? Ce am zis?

– Ziceai că nu mă mai suporți, că te-ai săturat de figurile mele, că nu te ajut la nimic prin casă și că nu mă mai iubești.

– Bă tu ești sănătos la cap?

– Jur că așa ziceai în somn

– Bă idiotule nu dormeam.

Alte bancuri savuroase

Un polițist oprește o mașină care mergea prea repede.

– Domnule, știți de ce v-am oprit?

– Da, pentru că v-am văzut prea târziu!

Profesorul întreabă la școală:

– Copii, ce face mama voastră când e foarte fericită?

Ionel răspunde:

– Gătește ceva bun!

Maria:

– Cântă prin casă!

Bulă:

– Ne întreabă dacă am mâncat și dacă vrem bani!

Un tip intră într-o farmacie:

– Aveți ceva împotriva sforăitului?

Farmacistul:

– Da, dorm în camera de lângă soția mea!

