Acasă » Bancuri » Bancul zilei | ”Azi-noapte ai vorbit în somn”

Bancul zilei | ”Azi-noapte ai vorbit în somn”

De: Anca Chihaie 08/11/2025 | 08:12
Bancul zilei | ”Azi-noapte ai vorbit în somn”

O nouă zi, o nouă glumă savuroasă! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat bună.

– Ai-noapte ai vorbit în somn,

– Serios? Ce am zis?

– Ziceai că nu mă mai suporți, că te-ai săturat de figurile mele, că nu te ajut la nimic prin casă și că nu mă mai iubești.

– Bă tu ești sănătos la cap?

– Jur că așa ziceai în somn

– Bă idiotule nu dormeam.

Alte bancuri savuroase

Un polițist oprește o mașină care mergea prea repede.
– Domnule, știți de ce v-am oprit?
– Da, pentru că v-am văzut prea târziu!

 

Profesorul întreabă la școală:
– Copii, ce face mama voastră când e foarte fericită?
Ionel răspunde:
– Gătește ceva bun!
Maria:
– Cântă prin casă!
Bulă:
– Ne întreabă dacă am mâncat și dacă vrem bani!

 

Un tip intră într-o farmacie:
– Aveți ceva împotriva sforăitului?
Farmacistul:
– Da, dorm în camera de lângă soția mea!

BANCUL ZILEI | Dovada fidelității

Cum să îngrijești PLANTELE pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale, dar foarte utile
Cum să îngrijești PLANTELE pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale,...
SCANDALOS! Primarul din România a agresat o angajată, apoi a publicat imaginile pe internet
SCANDALOS! Primarul din România a agresat o angajată, apoi a publicat imaginile pe...

BANC | „Tati, eu de ce nu am un frățior?”

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:
Iți recomandăm
Bancul sfârșitului de săptămână | ”Sunt însărcinată, o să am un băiețel”
Bancuri
Bancul sfârșitului de săptămână | ”Sunt însărcinată, o să am un băiețel”
BANC | Care este diferența dintre bere și femei
Bancuri
BANC | Care este diferența dintre bere și femei
Coreea de Nord lansează noi amenințări! Discuțiile de apărare dintre SUA și Coreea de Sud au aprins „fitilul”
Mediafax
Coreea de Nord lansează noi amenințări! Discuțiile de apărare dintre SUA și Coreea...
Orașul din România în care o garsonieră de 12 metri pătrați, cu „baie pe hol, dar nu la comun”, se vinde cu 10.000 de euro
Gandul.ro
Orașul din România în care o garsonieră de 12 metri pătrați, cu „baie...
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Soția unui star din Premier League s-a pozat nud, în plin proces de divorț. Imaginea „interzisă” a explodat pe internet
Adevarul
Soția unui star din Premier League s-a pozat nud, în plin proces de...
Ce tactici folosesc „spionii sexuali” ai Rusiei și Chinei ca să fure tehnologii și secrete de stat. Dezvăluirile unui fost agent CIA
Digi24
Ce tactici folosesc „spionii sexuali” ai Rusiei și Chinei ca să fure tehnologii...
Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil „ne stau alături ca niște frați mai mari”. Unul e protectorul militarilor!
Mediafax
Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil „ne stau alături ca niște frați mai mari”....
Parteneri
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine,...
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Click.ro
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor...
Ce înseamnă expresia „Six seven”, fenomenul viral din mediul online. Psihologii avertizează: „Oamenii ajung să sufere”
Digi 24
Ce înseamnă expresia „Six seven”, fenomenul viral din mediul online. Psihologii avertizează: „Oamenii ajung să...
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu
Digi24
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
go4it.ro
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
Ceva COLOSAL ne străbate galaxia!
Descopera.ro
Ceva COLOSAL ne străbate galaxia!
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Go4Games
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Orașul din România în care o garsonieră de 12 metri pătrați, cu „baie pe hol, dar nu la comun”, se vinde cu 10.000 de euro
Gandul.ro
Orașul din România în care o garsonieră de 12 metri pătrați, cu „baie pe hol,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cel mai nou cuplu din showbiz! S-au sărutat în fața camerelor, fără rețineri
Cel mai nou cuplu din showbiz! S-au sărutat în fața camerelor, fără rețineri
Vortexul polar aduce o lună decembrie cum n-am mai avut demult! Se întoarce iarna adevărată
Vortexul polar aduce o lună decembrie cum n-am mai avut demult! Se întoarce iarna adevărată
Iluzie optică VIRALĂ | În această imagine se ascunde un cub de gheață! Doar cei mai vigilenți ...
Iluzie optică VIRALĂ | În această imagine se ascunde un cub de gheață! Doar cei mai vigilenți îl pot observa
S-a aflat! Unde se ascunde Dani Mocanu? Un personaj celebru l-ar fi ajutat să fugă
S-a aflat! Unde se ascunde Dani Mocanu? Un personaj celebru l-ar fi ajutat să fugă
S-a aflat! Volodimir Zelenski l-a sunat pe Nicușor Dan! Discuția a fost făcută publică: ”Amenințările ...
S-a aflat! Volodimir Zelenski l-a sunat pe Nicușor Dan! Discuția a fost făcută publică: ”Amenințările cu care ne confruntăm…”
A fost cutremur în România, noaptea trecută! Ce magnitudine a avut seismul
A fost cutremur în România, noaptea trecută! Ce magnitudine a avut seismul
Vezi toate știrile
×