Bancul zilei | ”Azi-noapte ai vorbit în somn”

– Ai-noapte ai vorbit în somn,
– Serios? Ce am zis?
– Ziceai că nu mă mai suporți, că te-ai săturat de figurile mele, că nu te ajut la nimic prin casă și că nu mă mai iubești.
– Bă tu ești sănătos la cap?
– Jur că așa ziceai în somn
– Bă idiotule nu dormeam.
Un polițist oprește o mașină care mergea prea repede.
– Domnule, știți de ce v-am oprit?
– Da, pentru că v-am văzut prea târziu!
Profesorul întreabă la școală:
– Copii, ce face mama voastră când e foarte fericită?
Ionel răspunde:
– Gătește ceva bun!
Maria:
– Cântă prin casă!
Bulă:
– Ne întreabă dacă am mâncat și dacă vrem bani!
Un tip intră într-o farmacie:
– Aveți ceva împotriva sforăitului?
Farmacistul:
– Da, dorm în camera de lângă soția mea!
