Bancul sfârșitului de săptămână | ”Sunt însărcinată, o să am un băiețel”

Astăzi, vă prezentăm alte bancuri savuroase care să vă aducă zâmbetul pe buze. De data aceasta, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat bună.

– Sunt însărcinată. O să am un băiețel.

– Felicitări!

– Mulțumesc! Nu știu ce nume să îi pun.

– Pune-i numele Următorul.

– Ești nebun? Ce nume e ăsta?

– O să-mi mulțumești mai târziu, dar crede-mă că nu o să stea niciodată la coadă.

Alte bancuri savuroase

La restaurantul de lux

Un tip merge la un restaurant scump. Chelnerul se apropie politicos:

— Ce doriți, domnule?

— Ce îmi recomandați, ceva special…

— Avem o friptură de vită deosebită, doar 250 de lei.

— Și ce are special?

— A fost crescută cu muzică clasică, masată zilnic și hrănită doar cu iarbă organică.

— În regulă, dar aduceți-mi doar garnitura.

Chelnerul uimit:

— Numai garnitura?

— Da, până strâng și eu banii să ajung la nivelul vitei!

Lecția de geografie

La școală, profesoara îl întreabă pe Gigel:

— Spune-mi, te rog, care este cel mai mare deșert din lume?

— Facebook, doamna!

— Cum adică?

— Păi… acolo toată lumea vorbește, dar nimeni nu ascultă!

Profesoara oftează:

— Nu-i răspunsul corect, dar nici nu pot zice că n-ai dreptate.

La doctor

Un bărbat intră într-un cabinet medical, vizibil abătut.

— Domnule doctor, am o problemă gravă… Soția mea vorbește singură ore întregi!

Doctorul ridică o sprânceană:

— Aha… și ce spune?

— Păi, nu știu exact. N-o ascult, că de obicei sunt la telefon.

Doctorul zâmbește:

— În regulă, atunci nu e o problemă medicală. Doar… căsătorie normală.

BANCUL ZILEI | Dovada fidelității

BANC | „Tati, eu de ce nu am un frățior?”