Acasă » Bancuri » Bancul sfârșitului de săptămână | ”Sunt însărcinată, o să am un băiețel”

Bancul sfârșitului de săptămână | ”Sunt însărcinată, o să am un băiețel”

De: Anca Chihaie 07/11/2025 | 12:18
Bancul sfârșitului de săptămână | ”Sunt însărcinată, o să am un băiețel”

Astăzi, vă prezentăm alte bancuri savuroase care să vă aducă zâmbetul pe buze. De data aceasta, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat bună.

– Sunt însărcinată. O să am un băiețel.

– Felicitări!

– Mulțumesc! Nu știu ce nume să îi pun.

– Pune-i numele Următorul.

– Ești nebun? Ce nume e ăsta?

– O să-mi mulțumești mai târziu, dar crede-mă că nu o să stea niciodată la coadă.

Alte bancuri savuroase

La restaurantul de lux

Un tip merge la un restaurant scump. Chelnerul se apropie politicos:
— Ce doriți, domnule?
— Ce îmi recomandați, ceva special…
— Avem o friptură de vită deosebită, doar 250 de lei.
— Și ce are special?
— A fost crescută cu muzică clasică, masată zilnic și hrănită doar cu iarbă organică.
— În regulă, dar aduceți-mi doar garnitura.
Chelnerul uimit:
— Numai garnitura?
— Da, până strâng și eu banii să ajung la nivelul vitei!

Lecția de geografie

La școală, profesoara îl întreabă pe Gigel:
— Spune-mi, te rog, care este cel mai mare deșert din lume?
— Facebook, doamna!
— Cum adică?
— Păi… acolo toată lumea vorbește, dar nimeni nu ascultă!
Profesoara oftează:
— Nu-i răspunsul corect, dar nici nu pot zice că n-ai dreptate.

Cea mai mare pânză de păianjen din lume a fost descoperită de o echipă de cercetători români. Unde se află și pe ce suprafață se întinde
Cea mai mare pânză de păianjen din lume a fost descoperită de o...
SCANDALOS! Primarul din România a agresat o angajată, apoi a publicat imaginile pe internet
SCANDALOS! Primarul din România a agresat o angajată, apoi a publicat imaginile pe...

La doctor

Un bărbat intră într-un cabinet medical, vizibil abătut.
— Domnule doctor, am o problemă gravă… Soția mea vorbește singură ore întregi!
Doctorul ridică o sprânceană:
— Aha… și ce spune?
— Păi, nu știu exact. N-o ascult, că de obicei sunt la telefon.
Doctorul zâmbește:
— În regulă, atunci nu e o problemă medicală. Doar… căsătorie normală.

BANCUL ZILEI | Dovada fidelității

BANC | „Tati, eu de ce nu am un frățior?”

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:
Iți recomandăm
BANC | Care este diferența dintre bere și femei
Bancuri
BANC | Care este diferența dintre bere și femei
Bancul zilei de joi | Vecina care a inventat teleportarea
Bancuri
Bancul zilei de joi | Vecina care a inventat teleportarea
Vortexul Polar ar putea aduce fenomene severe în România: Cum va arăta iarna 2025–2026
Mediafax
Vortexul Polar ar putea aduce fenomene severe în România: Cum va arăta iarna...
ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul. Cum va fi vremea azi și ce ne așteaptă în weekend
Gandul.ro
ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul. Cum va fi vremea azi și...
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Portretul securistului român, bătăușii care și-au terorizat propriul popor. Semianalfabeți, brutali, incapabili să învețe o meserie
Adevarul
Portretul securistului român, bătăușii care și-au terorizat propriul popor. Semianalfabeți, brutali, incapabili să...
Răsturnare de situație în cazul accidentului auto de pe A2: femeia găsită moartă era decedată de ore bune. Ce s-a întâmplat
Digi24
Răsturnare de situație în cazul accidentului auto de pe A2: femeia găsită moartă...
Vremea în București: Weekend cu maxime de 15 grade
Mediafax
Vremea în București: Weekend cu maxime de 15 grade
Parteneri
Anna Lesko, irezistibil de senzuală în cele mai noi imagini! Fanii au reacționat imediat
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Anna Lesko, irezistibil de senzuală în cele mai noi imagini! Fanii au reacționat imediat
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Click.ro
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor...
Un francez a găsit lingouri și monede de aur în grădină, în timp ce își săpa piscina. Comoara valorează 700.000 de euro
Digi 24
Un francez a găsit lingouri și monede de aur în grădină, în timp ce își...
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov
Digi24
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce...
Ce mașini s-au vândut rapid de Black Friday 2025? SUV-uri și vehicule utilitare cu reduceri consistente
Promotor.ro
Ce mașini s-au vândut rapid de Black Friday 2025? SUV-uri și vehicule utilitare cu reduceri...
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
go4it.ro
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
Ceva COLOSAL ne străbate galaxia!
Descopera.ro
Ceva COLOSAL ne străbate galaxia!
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Go4Games
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul. Cum va fi vremea azi și ce ne așteaptă în weekend
Gandul.ro
ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul. Cum va fi vremea azi și ce ne...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce probleme de sănătate are Vlăduța Lupău. Vedeta a făcut o manometrie
Ce probleme de sănătate are Vlăduța Lupău. Vedeta a făcut o manometrie
Fiica Elenei Lasconi, un nou derapaj în mediul online: „Dacă aș conduce o țară acum, aș înarma Hamas”
Fiica Elenei Lasconi, un nou derapaj în mediul online: „Dacă aș conduce o țară acum, aș înarma Hamas”
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul C.S. Dinamo București – Metalul Buzău, sâmbătă, ...
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul C.S. Dinamo București – Metalul Buzău, sâmbătă, 8 noiembrie 2025, de la ora 11.00
Theo Rose, victima infractorilor cibernetici! Vedeta este disperată: „Fără acordul meu”
Theo Rose, victima infractorilor cibernetici! Vedeta este disperată: „Fără acordul meu”
Nu e BANC! Câte sute de euro a primit Mihai Trăistariu pentru un tablou pictat de el: „Mi-a fost ...
Nu e BANC! Câte sute de euro a primit Mihai Trăistariu pentru un tablou pictat de el: „Mi-a fost chiar jenă!”
Cele 4 zodii care au șanse mari să divorțeze. Taurii fac alegeri neașteptate
Cele 4 zodii care au șanse mari să divorțeze. Taurii fac alegeri neașteptate
Vezi toate știrile
×