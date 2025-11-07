Bancul sfârșitului de săptămână | ”Sunt însărcinată, o să am un băiețel”

Astăzi, vă prezentăm alte bancuri savuroase care să vă aducă zâmbetul pe buze. De data aceasta, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat bună.
– Sunt însărcinată. O să am un băiețel.
– Felicitări!
– Mulțumesc! Nu știu ce nume să îi pun.
– Pune-i numele Următorul.
– Ești nebun? Ce nume e ăsta?
– O să-mi mulțumești mai târziu, dar crede-mă că nu o să stea niciodată la coadă.
Un tip merge la un restaurant scump. Chelnerul se apropie politicos:
— Ce doriți, domnule?
— Ce îmi recomandați, ceva special…
— Avem o friptură de vită deosebită, doar 250 de lei.
— Și ce are special?
— A fost crescută cu muzică clasică, masată zilnic și hrănită doar cu iarbă organică.
— În regulă, dar aduceți-mi doar garnitura.
Chelnerul uimit:
— Numai garnitura?
— Da, până strâng și eu banii să ajung la nivelul vitei!
La școală, profesoara îl întreabă pe Gigel:
— Spune-mi, te rog, care este cel mai mare deșert din lume?
— Facebook, doamna!
— Cum adică?
— Păi… acolo toată lumea vorbește, dar nimeni nu ascultă!
Profesoara oftează:
— Nu-i răspunsul corect, dar nici nu pot zice că n-ai dreptate.
Un bărbat intră într-un cabinet medical, vizibil abătut.
— Domnule doctor, am o problemă gravă… Soția mea vorbește singură ore întregi!
Doctorul ridică o sprânceană:
— Aha… și ce spune?
— Păi, nu știu exact. N-o ascult, că de obicei sunt la telefon.
Doctorul zâmbește:
— În regulă, atunci nu e o problemă medicală. Doar… căsătorie normală.
BANCUL ZILEI | Dovada fidelității