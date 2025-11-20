Acasă » Bancuri » BANC | Doctorul, pacientul și nevasta infidelă

BANC | Doctorul, pacientul și nevasta infidelă

De: Irina Maria Daniela 20/11/2025 | 15:08
BANC | Doctorul, pacientul și nevasta infidelă

Dragi cititori, CANCAN.ro vă aduce o glumă bună pentru a vă destinde după o zi lungă și grea de muncă. Azi, un bărbat se duce la doctor după ce află că soția lui umblă cu mai mulți bărbați. Dar problema pe care o are este… de-a dreptul hilară! Hai să râdem împreună în rândurile care urmează!

Un bărbat la doctor:

-Doctore, nevasta mă înşeală pe rupte şi totuşi nu îmi apar niciun fel de coarne! Uitaţi-vă şi dumneavoastră! Neted ca-n palmă!

– Nu vă faceţi probleme, chestia cu coarnele e numai o vorbă, nu există cu adevărat.

-Mi-aţi luat o piatră de pe inimă! Credeam că am lipsă de calciu.

Alte bancuri

-Cine e fufa aia care se holbează la tine?

-E amanta mea!

-Divorțez! Plec la mama!

-Bine, dar să știi că după divorț se vor termina vacanțele în străinătate, shopping-ul la Milano, partidele de schi în Alpi și așa mai departe.

-Și tipa de lângă ea, cine e?

-Amanta lui Fane.

-A noastră e mai frumoasă…

Bulă și lanterna

-Bulă, unde te duci cu lanterna aia?

-Merg la întâlnire, tată!

-Eu la vârsta ta nu aveam nevoie de lanternă.

Tabel ninsori | Pe ce dată va ninge, în funcție de orașul din România în care locuiești, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Tabel ninsori | Pe ce dată va ninge, în funcție de orașul din...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

-Da, tată, și uite ce-ai adus acasă…

BANC: „Sunt fierbinte”

Un individ avea nevoie de un instalator, așa că îl roagă pe un prieten să-i comande unul. Zis și făcut. Pune mâna pe telefon și-l sună pe instalator:

-Bună ziua…

-Sunt fierbinte, ce doriți?

-Ce număr de telefon mi-a dat ăsta?, se întreabă omul, care închide telefonul și formează numărul din nou.

-Alo? Aș dori…

-Alo… sunt fierbinte…

-Auzi, cucoană… eu nu-mi văd capul de treabă și matale îți arde de alte alea. Trântește telefonul și-l sună pe prieten:

-Bă, ce număr de telefon mi-ai dat? Că-mi răspunde una și-mi spune că-i… fierbinte.

-Păi, Fierbinte Ion îl cheamă pe instalator. Cred că ți-a răspuns nevastă-sa.

VEZI ȘI:

BANC | „Domnule Bulă, nu e bine să conduceţi cu 20 km/h”

BANC | „Ajung în 10 minute, Vasile, că m-a oprit poliția”

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:
Iți recomandăm
BANCUL ZILEI | Vecinul de 95 de ani
Bancuri
BANCUL ZILEI | Vecinul de 95 de ani
BANC | Neatenția lui Bulă
Știri
BANC | Neatenția lui Bulă
Atenție șoferi la punctele de penalizare primite!
Mediafax
Atenție șoferi la punctele de penalizare primite!
Categoriile de pensionari din România care vor primi 482 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026
Gandul.ro
Categoriile de pensionari din România care vor primi 482 lei în plus la...
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Prosport.ro
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala...
Animalul readus din Alpi care a cucerit Carpații. Dispărut în secolul XIX, este acum vedeta lacurilor glaciare
Adevarul
Animalul readus din Alpi care a cucerit Carpații. Dispărut în secolul XIX, este...
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată cele mai recente cifre
Digi24
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei....
Motivul pentru care Strada Sforii din Brașov va fi ÎNCHISĂ. Anunțul primăriei
Mediafax
Motivul pentru care Strada Sforii din Brașov va fi ÎNCHISĂ. Anunțul primăriei
Parteneri
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare...
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
Click.ro
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară...
Panică la Kiev din cauza negocierilor secrete dintre Donald Trump și Vladimir Putin privind planul de pace în Ucraina
Digi 24
Panică la Kiev din cauza negocierilor secrete dintre Donald Trump și Vladimir Putin privind planul...
Trimisul lui Putin la Chișinău, sfidător întrebat fiind de drona care a intrat pe teritoriul Republicii Moldova: nu era a Rusiei
Digi24
Trimisul lui Putin la Chișinău, sfidător întrebat fiind de drona care a intrat pe teritoriul...
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Care sunt cele mai folosite parole în România? Dar la nivel mondial?
go4it.ro
Care sunt cele mai folosite parole în România? Dar la nivel mondial?
Astronomii s-au înșelat! Descoperirea care contrazice tot ce s-a crezut
Descopera.ro
Astronomii s-au înșelat! Descoperirea care contrazice tot ce s-a crezut
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Go4Games
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Categoriile de pensionari din România care vor primi 482 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026
Gandul.ro
Categoriile de pensionari din România care vor primi 482 lei în plus la PENSIE, de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce i-a spus iubita lui Horațiu Potra când l-a văzut în aeroport! Presa i-a pus cea mai arzătoare ...
Ce i-a spus iubita lui Horațiu Potra când l-a văzut în aeroport! Presa i-a pus cea mai arzătoare întrebare la care românii vor răspuns
Nu se desparte de el! Prezentatoarea de la Pro TV, obicei bizar
Nu se desparte de el! Prezentatoarea de la Pro TV, obicei bizar
Horațiu Potra a venit din Dubai în România! Iubita lui l-a așteptat în aeroportul Otopeni, împânzit ...
Horațiu Potra a venit din Dubai în România! Iubita lui l-a așteptat în aeroportul Otopeni, împânzit de zeci de polițiști și jandarmi
Ce a pățit un pensionar italian, după ce s-a îndrăgostit lulea de badanta din România care-l îngrijea. ...
Ce a pățit un pensionar italian, după ce s-a îndrăgostit lulea de badanta din România care-l îngrijea. Cine era Marinela, de fapt
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 21 noiembrie, de la ora 15.00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 21 noiembrie, de la ora 15.00
Ce ilegalitate ar fi făcut mama Sarei în cabinetul stomatologic din Sectorul 3, fără să știe. Avocatul ...
Ce ilegalitate ar fi făcut mama Sarei în cabinetul stomatologic din Sectorul 3, fără să știe. Avocatul familiei rupe tăcerea și cazul se complică!
Vezi toate știrile
×