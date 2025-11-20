BANC | Doctorul, pacientul și nevasta infidelă

Dragi cititori, CANCAN.ro vă aduce o glumă bună pentru a vă destinde după o zi lungă și grea de muncă. Azi, un bărbat se duce la doctor după ce află că soția lui umblă cu mai mulți bărbați. Dar problema pe care o are este… de-a dreptul hilară! Hai să râdem împreună în rândurile care urmează!

Un bărbat la doctor:

-Doctore, nevasta mă înşeală pe rupte şi totuşi nu îmi apar niciun fel de coarne! Uitaţi-vă şi dumneavoastră! Neted ca-n palmă!

– Nu vă faceţi probleme, chestia cu coarnele e numai o vorbă, nu există cu adevărat.

-Mi-aţi luat o piatră de pe inimă! Credeam că am lipsă de calciu.

Alte bancuri

-Cine e fufa aia care se holbează la tine?

-E amanta mea!

-Divorțez! Plec la mama!

-Bine, dar să știi că după divorț se vor termina vacanțele în străinătate, shopping-ul la Milano, partidele de schi în Alpi și așa mai departe.

-Și tipa de lângă ea, cine e?

-Amanta lui Fane.

-A noastră e mai frumoasă…

Bulă și lanterna

-Bulă, unde te duci cu lanterna aia?

-Merg la întâlnire, tată!

-Eu la vârsta ta nu aveam nevoie de lanternă.

-Da, tată, și uite ce-ai adus acasă…

BANC: „Sunt fierbinte”

Un individ avea nevoie de un instalator, așa că îl roagă pe un prieten să-i comande unul. Zis și făcut. Pune mâna pe telefon și-l sună pe instalator:

-Bună ziua…

-Sunt fierbinte, ce doriți?

-Ce număr de telefon mi-a dat ăsta?, se întreabă omul, care închide telefonul și formează numărul din nou.

-Alo? Aș dori…

-Alo… sunt fierbinte…

-Auzi, cucoană… eu nu-mi văd capul de treabă și matale îți arde de alte alea. Trântește telefonul și-l sună pe prieten:

-Bă, ce număr de telefon mi-ai dat? Că-mi răspunde una și-mi spune că-i… fierbinte.

-Păi, Fierbinte Ion îl cheamă pe instalator. Cred că ți-a răspuns nevastă-sa.

VEZI ȘI:

BANC | „Domnule Bulă, nu e bine să conduceţi cu 20 km/h”

BANC | „Ajung în 10 minute, Vasile, că m-a oprit poliția”