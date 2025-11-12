Acasă » Știri » BANC | „Domnule Bulă, nu e bine să conduceţi cu 20 km/h”

BANC | „Domnule Bulă, nu e bine să conduceţi cu 20 km/h"

De: Mirela Loșniță 12/11/2025 | 07:22
BANC | Domnule Bulă, nu e bine să conduceţi cu 20 km/h

Ziua bună se cunoaște încă de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care sigur o să te amuze copios! Protagonistul de astăzi este Bulă, care este oprit în trafic de un agent de circulație. Ce a putut să facă – vedeți în rândurile de mai jos!

Agentul de circulaţie opreşte o maşină condusă de al nostru Bulă:
– Domnule Bulă, nu e bine să conduceţi cu 20 km/h, fiindcă stânjeniţi circulaţia!
– Dar eu doar am respectat limitarea de viteză de 21 km/h.
– Acel indicator nu arată limitarea de viteză, ci faptul că circulați pe DN 21.
– Zău? Mulțumesc mult…
– Domnule Bulă, dar de ce stau aşa încremeniţi toți pasagerii dumneavoastră?
– Oh, nu au nimic… Încă nu și-au revenit de când am virat de pe DN 255.

Bulă avea o grădină cu pepeni

Bulă avea o grădină cu pepeni. În fiecare zi, observă că un hoț îi fura din pepeni. Supărat, într-o seară, pune un semn pe care scria:

– Unul dintre acești pepeni este infectat cu cianură.

A doua zi, plin de nerăbdare, sosește la grădină și constată plin de bucurie că toți pepenii sunt la locul lor. Însă, alături de semnul lui era alt semn pe care scria: – Nicio problemă, acum sunt doi.

Bulă și noua lui soție

După noaptea nunții, Bulă îi spune proaspetei lui soții:

– Bubulino, eu am trei obiceiuri la care nu voi renunța pentru nimic in lume!

– Ok, Bulă. Care sunt?

– În fiecare seară de joi, mă duc să văd meciul cu băieții, că joacă FCSB în Europa League. Nu contează, ninge, plouă, eu mă duc să văd meciul. Ai înțeles?

– Am înțeles, Bulă!

– În fiecate vineri seară, eu joc poker cu băieții! Nu mă interesează că este sărbătoare, că avem invitați, eu sunt cu băieții la poker! Ai înțeles?

– Am înțeles!

– Și al treilea. În fiecare duminică dimineață, mă duc cu băieții la pescuit! Nu mă interesează că ninge, ca plouă, ca e ziua ta, eu plec la pescuit! Ai înțeles?

– Da, Bulă, am înțeles!

– Bine, Bubulino, mă bucur. Dar tu ai vreun obicei despre care ar trebui să-l știu?

– Da, Bulă, unul singur. Eu în fiecare zi, la ora 10 seara, fac dragoste! Este soțul acasă, nu e soțul acasă, nu mă interesează! Eu fac dragoste. Ai înțeles?

