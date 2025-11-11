Acasă » Bancuri » BANC | „Ajung în 10 minute, Vasile, că m-a oprit poliția”

De: Irina Vlad 11/11/2025 | 16:19
Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de nota 10. Discuția dintre Vasile și prietenul lui te va face să râzi cu gura până la urechi. Ești pregătit? Spor și voie bună!

– Te mai aștept mult? Cât mai durează?

– Ajung în 10 minute, Vasile, că m-a oprit poliția.

– De ce te-a oprit?

– Am făcut un test antidrog.

– Și ce te-a întrebat?

– Bă, tu ești prost?

– Și ce ai răspuns?

Alte bancuri amuzante

Ion și Vasile se plimbau prin București

Ion si Vasile se plimbau prin București. La un moment dat se apropie o coloană oficială, încetinește și din limuzină scoate capul pe fereastă premierul și zice:
– Ce mai faci Vasile?
Ion, mirat, nu zice nimic. Scena se repetă puțin mai târziu cu prețedintele. Ion, exasperat, întreabă:
– Da’ de unde te cunosc pe tine președintele și premierul?!
– Pe mine mă cunoște toată lumea, spune Vasile!
-Asta chiar nu pot să cred, zice Ion.
-Dacă vrei, te duc să-l cunoști pe Bush.
Merg ei la Casa Albă, îi primește Bush, servesc un păhărel. Ion, șocat, îl întreabă pe Vasile:
-Îl știi și pe Papa?!
Vasile îi spune că da și zboară la Vatican. Garzile de corp îl întreabă familiar pe Vasile ce mai face, Ion fiind tot mai șocat. Vasile îi explică faptul că nu poate să-l ia și pe el la Papa, dar că o să iasă pe balcon și se vor îmbrățișa. Lucru care, de altfel, se și întâmplă. Ion, în mulțime, leșină. Vasile îl vede, aleargă la el și îl întreabă:
-Mă, Ioane, chiar nu-ți vine să crezi că mă știe și Papa?!
-Vasile, nu asta a fost problema; am auzit pe unul din mulțime că a întrebat “Cine e ăla pe care îl îmbrățișează Vasile?”

Ion și Vasile, la un pahar

Ion si Vasile, la un pahar. La un moment dat, zice Ion:
– Mă, Vasile, ştii ce-mi place mie cel mai mult la nevastă-ta?
– Nu, mă, ce? răspunse Vasile, holbându-se.
– Că e frumoasă şi supusă, mă.
– Bine mă, frumoasă ştiu că e, mersi, dar cum adica… supusă?
– Adică supusă greşelii am vrut să zic, mă, Vasile…

