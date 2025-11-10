Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | Bulă, accidentul și cârjele

10/11/2025
Ziua bună se cunoaște încă de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care sigur o să te amuze copios! Protagonistul de astăzi este Bulă, care a avut un accident de mașină. Acum acesta merge în cârje, iar deznodământul este hilar.

– Ce-ai pățit, Bulă, de mergi în cârje?

– Am avut un accident de automobil.

– Și nu poți să mergi fără cârje?

– Ba da. Doctorul zice că pot să merg, dar avocatul meu nu.

Bulă avea o grădină cu pepeni

Bulă avea o grădină cu pepeni. În fiecare zi, observă că un hoț îi fura din pepeni. Supărat, într-o seară, pune un semn pe care scria:

– Unul dintre acești pepeni este infectat cu cianură.

A doua zi, plin de nerăbdare, sosește la grădină și constată plin de bucurie că toți pepenii sunt la locul lor. Însă, alături de semnul lui era alt semn pe care scria:

– Nicio problemă, acum sunt doi.

Alte bancuri amuzante

Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forţei de Muncă.

– Bună ziua, vreau şi eu un loc de muncă.

– Avem ceva foarte bine plătit, dar e mult de lucru.

– Nu, mulţumesc. Dacă am bani, îi dau pe băutură.

– Atunci, avem un loc în care nu prea aveţi de muncă, dar e prost plătit.

– Nu, pentru că dacă am timp, fac rost de bani şi îi dau pe băutură. Nu aveţi ceva unde să muncesc toata ziua şi să fiu prost plătit ?

– Îmi pare rău, dar nu aveţi studii superioare…

Bulă și noua lui soție

După noaptea nunții, Bulă îi spune proaspetei lui soții:

– Bubulino, eu am trei obiceiuri la care nu voi renunța pentru nimic in lume!

– Ok, Bulă. Care sunt?

– În fiecare seară de joi, mă duc să văd meciul cu băieții, că joacă FCSB în Europa League. Nu contează, ninge, plouă, eu mă duc să văd meciul. Ai înțeles?

– Am înțeles, Bulă!

– În fiecate vineri seară, eu joc poker cu băieții! Nu mă interesează că este sărbătoare, că avem invitați, eu sunt cu băieții la poker! Ai înțeles?

– Am înțeles!

– Și al treilea. În fiecare duminică dimineață, mă duc cu băieții la pescuit! Nu mă interesează că ninge, ca plouă, ca e ziua ta, eu plec la pescuit! Ai înțeles?

– Da, Bulă, am înțeles!

– Bine, Bubulino, mă bucur. Dar tu ai vreun obicei despre care ar trebui să-l știu?

– Da, Bulă, unul singur. Eu în fiecare zi, la ora 10 seara, fac dragoste! Este soțul acasă, nu e soțul acasă, nu mă interesează! Eu fac dragoste. Ai înțeles?

BANC | „Ne vedem în față la Carrefour, pe la ora 16?”

BANC | ”De ce umbli, domnule, cu umbrela?”

×