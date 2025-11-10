Acasă » Bancuri » BANC | „Ne vedem în față la Carrefour, pe la ora 16?”

De: Mirela Loșniță 10/11/2025 | 07:50
Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă un banc savuros, menit să vă aducă zâmbetul pe buze încă de luni. Așadar, nu mai stați pe gânduri și bucurați-vă de acest dialog care are loc între soț și soție! Spor la râsete și voie bună!

PE CHAT:
– NE VEDEM ÎN FAȚĂ LA CARREFOUR, PE LA ORA 16?
– OK, DAR CUM O SĂ TE RECUNOSC?
– SUNT NEVASTĂ-TA, TÂMPITULE!

Banc bonus: Doi soți iau micul dejun

Într-o dimineață, în timp ce luau micul dejun, o femeie i-a spus soțului ei:

– Fac pariu că habar n-ai ce zi e astăzi.

– Cum să nu știu? O întreabă el indignat. Cum crezi că aș fi putut uita?

După ce a spus acestea, s-a ridicat de la masă și a plecat de la lucru. La ora 10 dimineața sună cineva la ușă. Femeia deschide și primește o cutie plină cu trandafiri roșii. La prânz primește o cutie din bomboanele ei preferate de ciocolată, iar mai târziu un butic îi livrează o rochie creată de un designer celebru.

Femeia de-abia așteaptă să se întoarcă soțul ei acasă.

– Prima dată florile, după aceea ciocolata și în cele din urmă rochia, exclamă ea entuziasmată. N-am petrecut niciodată într-un mod mai facinant Ziua Mediului.

Banc bonus: Fugi și salvează-ți viața

Niște exploratori englezi mergeau prin junglă. Deodată, unul din ei cade într-o groapă (capcană întinsă de băștinași) în care se afla un leu (căzuse mai înainte).

Englezul începe să fugă împrejurul gropii. Leul fuge după el. Ceilalți stau pe margine și fac pariuri. La un moment dat, unul din ei strigă:

– Accelerează, Smithson, leul e chiar în spatele tău!

Smithson:

– Nu va îngrijorați, domnilor, eu am o tură în avans.

×