Bancul sfârșitului de lună | „Ți-am răpit soția. Adu 100.000 euro să ți-o dăm înapoi”

De: Andreea Stăncescu 30/10/2025 | 10:46
O doză bună de umor poate transforma chiar și cele mai serioase momente în clipe de relaxare și bună dispoziție. Fie că ești la birou, acasă sau în drum spre muncă, bancul zilei îți va aduce instant zâmbetul pe buze. CANCAN.RO ți-a pregătit o colecție de glume haioase, ideale de spus prietenilor sau colegilor.

Sună telefonul dimineața:
– Alo, ți-am răpit soția! Adu 100.000 € să ți-o dăm înapoi!
– Dar eu nu am atâția bani!
– Nu ne interesează, descurcă-te!
Sună telefonul seara:
– Vino s-o iei!
– Dar n-am făcut rost de bani!
– Îți dăm noi, NUMAI IA-O DE AICI!!!

Rai VS Iad

– Bine ai venit! Vei petrece o zi în Iad şi una în Rai şi apoi vei alege unde vrei să-ţi petreci eternitatea.
– Dar vreau să rămân în Rai.
– Îmi pare rău, regulile sunt reguli.
Şi astfel ajunge în Iad. Aici s-a întâlnit cu toţi prietenii cu care a petrecut şi s-a distrat de minune şi au discutat despre vremurile trecute. Iarba era verde, mesele erau formate numai din delicatesuri şi băuturi fine. A făcut cunoştinţă şi cu Diavolul, care era un tip foarte de treabă şi s-a distrat de minune spunând bancuri şi dansând. Următoarea zi a petrecut-o în Rai odihnindu-se pe nori şi cântând la harpă.
– Acum alege-ţi eternitatea.
– Nu credeam c-am să spun asta. În Rai a fost bine, dar cred că m-am simţit mai bine în Iad.
Aşa s-a reîntors în Iad. Aici a găsit un peisaj dezolant, pustiu, focuri, cazane, prietenii ei erau îmbrăcaţi în zdrenţe şi sufereau.
– Nu înţeleg, spuse femeia tremurând, ieri când am fost aici era minunat.
– Ieri te recrutam. Azi eşti angajată…

Exploratorul fuge de leu

Niște exploratori englezi mergeau prin junglă. Deodată, unul din ei cade într-o groapă (capcană întinsă de băștinași) în care se afla un leu (căzuse mai înainte).
Englezul începe să fugă împrejurul gropii. Leul fuge după el. Ceilalți stau pe margine și fac pariuri. La un moment dat, unul din ei strigă:
– Accelerează, Smithson, leul e chiar în spatele tău!
Smithson:
– Nu va îngrijorați, domnilor, eu am o tură în avans.

Discuție între bărbați

Doi bărbați stau de vorbă:
– Ce vremuri, domnule! Uite, un prieten de-al meu a cunoscut la prânz o fată, seara s-au căsătorit, iar dimineața au divorțat. Ce părere ai de toată treaba asta?
– Dimineața întodeauna ai mintea mai limpede.

