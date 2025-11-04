BANC | Bulă, la agățat: ”Ce frumoasă ești”

O nouă zi, o nouă glumă bună! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze.
Bulă încearcă să agate o tipă:
– Ce frumoasă ești, nu te-am mai văzut până acum pe aici. Unde ai fost toată viaţa mea?
– Am strâns bani pentru operaţie estetică. Sunt eu, Ştrulă, nu mă recunoşti?
Doi prieteni se întâlnesc:
– Ce faci, Ioane?
– Nimic, m-am angajat la o fabrică de oglinzi.
– Și ce faci acolo?
– Păi… mă uit la mine de-a lungul zilei!
Ion și Vasile stau pe un mal de râu. Ion spune:
– Vasile, tu crezi în viața de apoi?
– Păi, nu știu, măi, cât de bine se vede de aici!
Doi câini stau de vorbă în parc:
– Știi, eu sunt un câine de vânătoare foarte bun. Mă dau jos din mașină, alerg câteva kilometre și apoi dau de urmă. Tu ce faci?
– Eu? Eu sunt un câine de apartament. Mă dau jos din pat, merg până la bolul cu apă, mă întorc în pat și asta e ziua mea.
