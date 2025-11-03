Acasă » Bancuri » Bancul începutului de săptămână | ”Iubire, ce mi-ai spune dacă mâine mor?”

De: Irina Rasoveanu 03/11/2025 | 07:51
Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă bancul începutului de săptămână. Prima zi după weekend nu este tocmai ușoară, așa că luați-vă câteva momente pentru a vă destinde cu această glumă savuroasă. Fie că sunteți acasă, la muncă sau în mijlocul de transport în comun, bucurați-vă de următorul dialog. Spor la râsete și voie bună!

– Iubire, ce mi-ai spune dacă eu îți zic că mâine mor?

– Tata avea o vorbă și ți-aș spune vorba aia.

– Ce vorbă, iubire?

– Ce poți face azi, nu lăsa pe mâine!

Banc bonus: Bulă, cel mai tare bărbat

Cică s-a dus Bula în pauză și a scris apăsat pe tablă: “Eu sunt cel mai tare bărbat. Bula.”

Învățătoarea, o femeie tânără și drăguță, intră în clasă, se uită la tablă și citește. Apoi îi spune lui Bula:

– După oră, să mă aștepți în fața cancelariei.

În pauză, înainte de a se duce la cancelarie, Bula le spune colegilor:

– Ați văzut, mai băieți, ce importantă este reclama?

Banc bonus: Bulă și noua lui soție

După noaptea nunții, Bulă îi spune proaspetei lui soții:

– Bubulino, eu am trei obiceiuri la care nu voi renunța pentru nimic in lume!

– Ok, Bulă. Care sunt?

– În fiecare seară de joi, mă duc să văd meciul cu băieții, că joacă FCSB în Europa League. Nu contează, ninge, plouă, eu mă duc să văd meciul. Ai înțeles?

– Am înțeles, Bulă!

– În fiecate vineri seară, eu joc poker cu băieții! Nu mă interesează că este sărbătoare, că avem invitați, eu sunt cu băieții la poker! Ai înțeles

– Am înțeles!

– Și al treilea. În fiecare duminică dimineață, mă duc cu băieții la pescuit! Nu mă interesează că ninge, ca plouă, ca e ziua ta, eu plec la pescuit! Ai înțeles?

– Da, Bulă, am înțeles!

– Bine, Bubulino, mă bucur. Dar tu ai vreun obicei despre care ar trebui să-l știu?

– Da, Bulă, unul singur. Eu în fiecare zi, la ora 10 seara, fac dragoste! Este soțul acasă, nu e soțul acasă, nu mă interesează! Eu fac dragoste. Ai înțeles?

