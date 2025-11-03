Bancul începutului de săptămână | ”Iubire, ce mi-ai spune dacă mâine mor?”

Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă bancul începutului de săptămână. Prima zi după weekend nu este tocmai ușoară, așa că luați-vă câteva momente pentru a vă destinde cu această glumă savuroasă. Fie că sunteți acasă, la muncă sau în mijlocul de transport în comun, bucurați-vă de următorul dialog. Spor la râsete și voie bună!
– Iubire, ce mi-ai spune dacă eu îți zic că mâine mor?
– Tata avea o vorbă și ți-aș spune vorba aia.
– Ce vorbă, iubire?
– Ce poți face azi, nu lăsa pe mâine!
Cică s-a dus Bula în pauză și a scris apăsat pe tablă: “Eu sunt cel mai tare bărbat. Bula.”
Învățătoarea, o femeie tânără și drăguță, intră în clasă, se uită la tablă și citește. Apoi îi spune lui Bula:
– După oră, să mă aștepți în fața cancelariei.
În pauză, înainte de a se duce la cancelarie, Bula le spune colegilor:
– Ați văzut, mai băieți, ce importantă este reclama?
După noaptea nunții, Bulă îi spune proaspetei lui soții:
– Bubulino, eu am trei obiceiuri la care nu voi renunța pentru nimic in lume!
– Ok, Bulă. Care sunt?
– În fiecare seară de joi, mă duc să văd meciul cu băieții, că joacă FCSB în Europa League. Nu contează, ninge, plouă, eu mă duc să văd meciul. Ai înțeles?
– Am înțeles, Bulă!
– În fiecate vineri seară, eu joc poker cu băieții! Nu mă interesează că este sărbătoare, că avem invitați, eu sunt cu băieții la poker! Ai înțeles
– Am înțeles!
– Și al treilea. În fiecare duminică dimineață, mă duc cu băieții la pescuit! Nu mă interesează că ninge, ca plouă, ca e ziua ta, eu plec la pescuit! Ai înțeles?
– Da, Bulă, am înțeles!
– Bine, Bubulino, mă bucur. Dar tu ai vreun obicei despre care ar trebui să-l știu?
– Da, Bulă, unul singur. Eu în fiecare zi, la ora 10 seara, fac dragoste! Este soțul acasă, nu e soțul acasă, nu mă interesează! Eu fac dragoste. Ai înțeles?
