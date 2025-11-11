BANC | „Bulă, unde te duci cu lanterna aia?”

CANCAN.RO ți-a pregătit un banc care îți va face ziua mai frumoasă. Este vorba despre un dialog între Bulă și tatăl lui. Ultima replică te va da pe spate! Spor la râsete și voie bună!

-Bulă, unde te duci cu lanterna aia?

-Merg la întâlnire, tată!

-Eu la vârsta ta nu aveam nevoie de lanternă.

-Da, tată, și uite ce-ai adus acasă…