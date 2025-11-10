Bancul începutului de săptămână | Clientul, cârligul și fuga după autobuz

Săptămâna începe mai bine cu zâmbete și voie bună! Nimic nu înviorează mai mult zilele obișnuite decât câteva glume bine alese, care să te facă să râzi și să uiți de stres. CANCAN.RO îți va aduce zâmbetul pe buze, indiferente de locul în care te afli.

La magazinul cu ustensile de pescuit:

– Dă-mi, te rog, un cârlig, dar repede, că trebuie să prind autobuzul!

– Regret, domnule, zice vânzătorul, dar nu avem carlige așa mari…

Alte bancuri amuzante

Un tip voia să se angajeze la CFR, la macazuri.

Inspectorul CFR îl întreabă:

– Ce ai face dacă pe aceeași linie vin două trenuri din direcții opuse?

– Aș trece un tren pe altă linie!

– Și dacă macazul este defect?

– Aș merge pe linii și aș folosi comutarea manuală!

– Și dacă nici asta nu merge?

– Aș fugi în gară și aș suna pe responsabilul de la macazul următor!

– Și dacă nu răspunde?

– Aș merge în oraș să-l chem pe unchiul Ion!

– De ce?

– Are 90 de ani! La vârsta asta ar fi singura lui șansă să vadă de aproape un accident de tren!

Mama:

– Bulă, de ce ai luat o notă așa de mică în test?

Bulă:

– Din cauza absenței, mamă!

Mama:

– Nu pot să cred Bula, ai lipsit în ziua testului!

Bulă:

– Nu mamă, băiatul care stătea lângă mine a absentat!

Directorul iese din cabinet şi văzând secretara că-şi scoate ochelarii pentru a-i curăţa, îi zice:

− Ştii, fără ochelarii tăi pe nas, arăţi mult mai bine.

− Da, e posibil, răspunde ea, fiindcă fără ochelarii mei pe nas, parcă nici tu nu arăţi aşa rău.

Gheorghe și Maria se pierd în vacanță prin Italia.

– Gheorghe, pornește GPS-ul!

Gheorghe:

– Nu-l mai pornesc, că tot zice „recalculare”. Cred că-i beat!

Maria:

-Normal că-i beat, dacă îl ții în suportul de bere!

