Acasă » Bancuri » Bancul începutului de săptămână | Clientul, cârligul și fuga după autobuz

Bancul începutului de săptămână | Clientul, cârligul și fuga după autobuz

De: Andreea Stăncescu 10/11/2025 | 21:32
Bancul începutului de săptămână | Clientul, cârligul și fuga după autobuz
Cele mai amuzante bancuri

Săptămâna începe mai bine cu zâmbete și voie bună! Nimic nu înviorează mai mult zilele obișnuite decât câteva glume bine alese, care să te facă să râzi și să uiți de stres. CANCAN.RO îți va aduce zâmbetul pe buze, indiferente de locul în care te afli.

La magazinul cu ustensile de pescuit:
– Dă-mi, te rog, un cârlig, dar repede, că trebuie să prind autobuzul!
– Regret, domnule, zice vânzătorul, dar nu avem carlige așa mari…

Alte bancuri amuzante

Un tip voia să se angajeze la CFR, la macazuri.
Inspectorul CFR îl întreabă:
– Ce ai face dacă pe aceeași linie vin două trenuri din direcții opuse?
– Aș trece un tren pe altă linie!
– Și dacă macazul este defect?
– Aș merge pe linii și aș folosi comutarea manuală!
– Și dacă nici asta nu merge?
– Aș fugi în gară și aș suna pe responsabilul de la macazul următor!
– Și dacă nu răspunde?
– Aș merge în oraș să-l chem pe unchiul Ion!
– De ce?
– Are 90 de ani! La vârsta asta ar fi singura lui șansă să vadă de aproape un accident de tren!

Mama:
– Bulă, de ce ai luat o notă așa de mică în test?
Bulă:
– Din cauza absenței, mamă!
Mama:
– Nu pot să cred Bula, ai lipsit în ziua testului!
Bulă:
– Nu mamă, băiatul care stătea lângă mine a absentat!

Spania este în căutare de bibliotecari. Salarii de 1.700 de euro fără concurs pentru ocuparea posturilor
Spania este în căutare de bibliotecari. Salarii de 1.700 de euro fără concurs...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

Directorul iese din cabinet şi văzând secretara că-şi scoate ochelarii pentru a-i curăţa, îi zice:
− Ştii, fără ochelarii tăi pe nas, arăţi mult mai bine.
− Da, e posibil, răspunde ea, fiindcă fără ochelarii mei pe nas, parcă nici tu nu arăţi aşa rău.

Gheorghe și Maria se pierd în vacanță prin Italia.
– Gheorghe, pornește GPS-ul!
Gheorghe:
– Nu-l mai pornesc, că tot zice „recalculare”. Cred că-i beat!
Maria:
-Normal că-i beat, dacă îl ții în suportul de bere!

CITEȘTE ȘI: Bancul zilei de joi | Vecina care a inventat teleportarea

BANC | ”Acum, că te-ai însurat, unde o să stați?”

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:
Iți recomandăm
BANCUL ZILEI | Bulă, accidentul și cârjele
Bancuri
BANCUL ZILEI | Bulă, accidentul și cârjele
BANC | „Ne vedem în față la Carrefour, pe la ora 16?”
Bancuri
BANC | „Ne vedem în față la Carrefour, pe la ora 16?”
Auchan și Unilever retrag de urgență două produse. Risc de particule metalice și cauciuc
Mediafax
Auchan și Unilever retrag de urgență două produse. Risc de particule metalice și...
Cum va fi VREMEA în luna noiembrie. Meteorologii au anunțat temperaturi peste medie, dar și primele ninsori în zonele joase
Gandul.ro
Cum va fi VREMEA în luna noiembrie. Meteorologii au anunțat temperaturi peste medie,...
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu...
Scandal de proporții în fotbalul românesc: mai mulți fotbaliști ar fi pariat prin intermediul unui angajat pe meciurile echipei lor
Adevarul
Scandal de proporții în fotbalul românesc: mai mulți fotbaliști ar fi pariat prin...
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea miliardarului
Digi24
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în...
România are una dintre cele mai scumpe tarife la energia electrică pentru populație din lume
Mediafax
România are una dintre cele mai scumpe tarife la energia electrică pentru populație...
Parteneri
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în...
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Click.ro
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Scandalul drumurilor construite peste conducte de gaz. Transgaz: „Primăria Sectorului 3 a făcut lucrările nelegal”. Care sunt riscurile
Digi 24
Scandalul drumurilor construite peste conducte de gaz. Transgaz: „Primăria Sectorului 3 a făcut lucrările nelegal”....
Imagini cu un avion pe străzile de lângă Capitală au stârnit un val de conspirații pe TikTok: „Cazul ăsta o să se mușamalizeze 100%”
Digi24
Imagini cu un avion pe străzile de lângă Capitală au stârnit un val de conspirații...
Dacia Duster după 100.000 km: cât se depreciază SUV-ul preferat al românilor?
Promotor.ro
Dacia Duster după 100.000 km: cât se depreciază SUV-ul preferat al românilor?
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Cele 4 tipuri de alerte de RADAR disponibile în Waze
go4it.ro
Cele 4 tipuri de alerte de RADAR disponibile în Waze
Un robot aproape UMAN tocmai a fost dezvăluit în China
Descopera.ro
Un robot aproape UMAN tocmai a fost dezvăluit în China
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Go4Games
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Cum va fi VREMEA în luna noiembrie. Meteorologii au anunțat temperaturi peste medie, dar și primele ninsori în zonele joase
Gandul.ro
Cum va fi VREMEA în luna noiembrie. Meteorologii au anunțat temperaturi peste medie, dar și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Jador și Oana Ciocan au publicat primele imagini cu chipul fiului lor. Cum arată micuțul Avraam
Jador și Oana Ciocan au publicat primele imagini cu chipul fiului lor. Cum arată micuțul Avraam
Adevărul despre avionul care a creat vâlvă pe TikTok! Totul despre „mușamalizarea unui accident” ...
Adevărul despre avionul care a creat vâlvă pe TikTok! Totul despre „mușamalizarea unui accident” și locația actuală a aeronavei
Un milionar rus și soția sa, găsiți morți în Dubai. Cum au încercat criminalii să scape de dovezi. ...
Un milionar rus și soția sa, găsiți morți în Dubai. Cum au încercat criminalii să scape de dovezi. Trei suspecți au fost arestați
Nicolas Sarkozy a fost eliberat din închisoare, după doar trei săptămâni. Ce a declarat fostul președinte ...
Nicolas Sarkozy a fost eliberat din închisoare, după doar trei săptămâni. Ce a declarat fostul președinte francez
Noua materie pe care elevii ar putea să o învețe la școală. Autoritățile trag un semnal de alarmă părinților!
Noua materie pe care elevii ar putea să o învețe la școală. Autoritățile trag un semnal de alarmă părinților!
Marius Tucă Show începe marți, 11 noiembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Liviu Dragnea
Marius Tucă Show începe marți, 11 noiembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Liviu Dragnea
Vezi toate știrile
×