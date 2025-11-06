Acasă » Bancuri » Bancul zilei de joi | Vecina care a inventat teleportarea

De: Mirela Loșniță 06/11/2025 | 19:00
Ești pregătit/ă de o porție copioasă de râs? CANCAN.RO vrea să-ți aducă zâmbetul pe buze și în această zi, așa că ți-a pregătit o glumă amuzantă. Fie că vă aflați acasă sau în oraș, luați-vă câteva momente și bucurați-vă de rândurile de mai jos. Spor la râsete și voie bună!

Am o vecină care a inventat teleportarea! Mă uitam pe Facebook și o vad că se sparge în figuri prin Dubai și, după 10 minute, ducea gunoiul la ghenă.

BANC: ”Iubire, m-a oprit Poliția”

”-Iubire, m-a oprit Poliția pentru că aveam viteză și le-am zis că este o urgență pentru că tu ai căzut în cap, de pe casă, și acum vin și ei spre casa noastră. Ei sunt în față cu girofarurile și eu din urmă.

-Anca, tu ai înnebunit? Și ce faci acum?

-Cum ce fac? Eu vin spre casă și tu te arunci în cap acum, de pe casă, că nu vreau să par mincinoasă”

„Ce faci, Bulă? Bine. În Maldive! Vacanță, distracție…”

Bulă e sunat de un vecin:

– Ce faci, Bulă?

– Bine. În Maldive!

– În Maldive? Ce faci acolo?

– Vacanță, distracție. Mai o plajă, mai un cocktail, mai un sushi. Tu?

Orașul din România invadat de zebre. 11 treceri de pietoni trasate pe 260 de metri
Orașul din România invadat de zebre. 11 treceri de pietoni trasate pe 260...
SCANDALOS! Primarul din România a agresat o angajată, apoi a publicat imaginile pe internet
SCANDALOS! Primarul din România a agresat o angajată, apoi a publicat imaginile pe...

– Eu în spatele tău la Supermarket și voiam să te întreb dacă vrei să te ajut cu sacul ăla de cartofi până acasă.

O tipă a dat un anunț la matrimoniale:

– Caut un bărbat care să nu ma bată, să nu fugă de mine și să fie bun la pat.

Primește multe răspunsuri tipa, și într-un final apare unul dintre pretendenți la ușă. Sună tipul la ușă, tipa răspunde, iar acesta își începe pledoaria:

– Doamnă, eu n-am mâini, deci nu te pot bate.

– N-am picioare, deci nu pot fugi de tine.

– Bine, bine, dar cum știu eu că ești bun la pat?

– Păi cu ce crezi că am sunat?

BANCUL ZILEI | Dovada fidelității

BANC | „Tati, eu de ce nu am un frățior?”

