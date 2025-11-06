Bancul zilei de joi | Vecina care a inventat teleportarea

Ești pregătit/ă de o porție copioasă de râs? CANCAN.RO vrea să-ți aducă zâmbetul pe buze și în această zi, așa că ți-a pregătit o glumă amuzantă. Fie că vă aflați acasă sau în oraș, luați-vă câteva momente și bucurați-vă de rândurile de mai jos. Spor la râsete și voie bună!
Am o vecină care a inventat teleportarea! Mă uitam pe Facebook și o vad că se sparge în figuri prin Dubai și, după 10 minute, ducea gunoiul la ghenă.
”-Iubire, m-a oprit Poliția pentru că aveam viteză și le-am zis că este o urgență pentru că tu ai căzut în cap, de pe casă, și acum vin și ei spre casa noastră. Ei sunt în față cu girofarurile și eu din urmă.
-Anca, tu ai înnebunit? Și ce faci acum?
-Cum ce fac? Eu vin spre casă și tu te arunci în cap acum, de pe casă, că nu vreau să par mincinoasă”
Bulă e sunat de un vecin:
– Ce faci, Bulă?
– Bine. În Maldive!
– În Maldive? Ce faci acolo?
– Vacanță, distracție. Mai o plajă, mai un cocktail, mai un sushi. Tu?
– Eu în spatele tău la Supermarket și voiam să te întreb dacă vrei să te ajut cu sacul ăla de cartofi până acasă.
– Caut un bărbat care să nu ma bată, să nu fugă de mine și să fie bun la pat.
Primește multe răspunsuri tipa, și într-un final apare unul dintre pretendenți la ușă. Sună tipul la ușă, tipa răspunde, iar acesta își începe pledoaria:
– Doamnă, eu n-am mâini, deci nu te pot bate.
– N-am picioare, deci nu pot fugi de tine.
– Bine, bine, dar cum știu eu că ești bun la pat?
– Păi cu ce crezi că am sunat?
BANCUL ZILEI | Dovada fidelității