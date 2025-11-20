BANC | Neatenția lui Bulă

Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă bancul zilei. Am pregătit o glumă savuroasă, menită să vă aducă zâmbetul pe buze. Fie că vă aflați acasă sau în oraș, luați-vă câteva momente și bucurați-vă de această glumă care îl are ca protagonist pe nimeni altul decât Bulă, personajul preferat al românilor. Spor la râsete și voie bună!

Bulă către mama lui:

— Mamă, toți zic că sunt neatent!

— Cine, Bulă?

— Aaa… nu mai știu…

Banc bonus: Bulă angajează un detectiv particular

Gelos din fire, Bulă angajează un detectiv particular, pentru a o spiona pe Bubulina. După o săptămână de filaj, detectivul îi dă raportul:

– Domnule Bulă, 3 zile la rând soția dumitale a plecat de la serviciu împreună cu șeful ei. Și, după ce au luat prânzul într-o atmosfera romantică, au râs și s-au ținut de mână, în separeul unui restaurant cochet. Apoi s-au dus la hotel și s-au închis în cameră.

– Și mai departe ce s-a întâmplat?

– Păi, mai departe i-am văzut prin gaura cheii cum se sărutau.

– Extraordinar! Simt cum mă sufoc de mânie. Și mai departe ce s-a mai întâmplat?

– Păi șeful a trântit-o pe pat și s-a aruncat peste soția dumitale.

– Da?? Ce s-a întâmplat mai departe?!

– Păi el și-a scos cămașa și ea bluza…

– Ah, divorțez!!! Spune mai departe!

– Domnule Bulă, apoi și-a scos el pantalonii și doamnei i-a dat fusta jos.

– Nu-mi vine să cred! Așa nu se mai poate! Si, si???

– Păi și-au dat și lenjeria intimă jos.

– Și??????

– Păi nu mai știu, ca au pus lenjeria pe clanța ușii și n-am mai văzut nimic.

– Ei, vezi, domnule detectiv, incertitudinea asta mă omoară!

