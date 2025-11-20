Acasă » Știri » BANC | Neatenția lui Bulă

BANC | Neatenția lui Bulă

De: Mirela Loșniță 20/11/2025 | 07:23
BANC | Neatenția lui Bulă

Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă bancul zilei. Am pregătit o glumă savuroasă, menită să vă aducă zâmbetul pe buze. Fie că vă aflați acasă sau în oraș, luați-vă câteva momente și bucurați-vă de această glumă care îl are ca protagonist pe nimeni altul decât Bulă, personajul preferat al românilor. Spor la râsete și voie bună!

Bulă către mama lui:
— Mamă, toți zic că sunt neatent!
— Cine, Bulă?
— Aaa… nu mai știu…

Banc bonus: Bulă angajează un detectiv particular

Gelos din fire, Bulă angajează un detectiv particular, pentru a o spiona pe Bubulina. După o săptămână de filaj, detectivul îi dă raportul:

Domnule Bulă, 3 zile la rând soția dumitale a plecat de la serviciu împreună cu șeful ei. Și, după ce au luat prânzul într-o atmosfera romantică, au râs și s-au ținut de mână, în separeul unui restaurant cochet. Apoi s-au dus la hotel și s-au închis în cameră.

– Și mai departe ce s-a întâmplat?

– Păi, mai departe i-am văzut prin gaura cheii cum se sărutau.

– Extraordinar! Simt cum mă sufoc de mânie. Și mai departe ce s-a mai întâmplat?

Tabel ninsori | Pe ce dată va ninge, în funcție de orașul din România în care locuiești, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Tabel ninsori | Pe ce dată va ninge, în funcție de orașul din...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

– Păi șeful a trântit-o pe pat și s-a aruncat peste soția dumitale.

– Da?? Ce s-a întâmplat mai departe?!

– Păi el și-a scos cămașa și ea bluza…

– Ah, divorțez!!! Spune mai departe!

– Domnule Bulă, apoi și-a scos el pantalonii și doamnei i-a dat fusta jos.

– Nu-mi vine să cred! Așa nu se mai poate! Si, si???

– Păi și-au dat și lenjeria intimă jos.

– Și??????

– Păi nu mai știu, ca au pus lenjeria pe clanța ușii și n-am mai văzut nimic.

– Ei, vezi, domnule detectiv, incertitudinea asta mă omoară!

BANC | Bulă, doctorul și pofta de bere

BANCUL ZILEI | Cum se anulează o programare în 2025

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:
Iți recomandăm
BANCUL ZILEI | Vecinul de 95 de ani
Bancuri
BANCUL ZILEI | Vecinul de 95 de ani
BANC | „La 92% dintre femei, nu le plac prietenele soțiilor lor”
Bancuri
BANC | „La 92% dintre femei, nu le plac prietenele soțiilor lor”
Atenție șoferi la punctele de penalizare primite!
Mediafax
Atenție șoferi la punctele de penalizare primite!
Categoriile de pensionari din România care vor primi 482 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026
Gandul.ro
Categoriile de pensionari din România care vor primi 482 lei în plus la...
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Prosport.ro
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala...
Animalul readus din Alpi care a cucerit Carpații. Dispărut în secolul XIX, este acum vedeta lacurilor glaciare
Adevarul
Animalul readus din Alpi care a cucerit Carpații. Dispărut în secolul XIX, este...
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată cele mai recente cifre
Digi24
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei....
Motivul pentru care Strada Sforii din Brașov va fi ÎNCHISĂ. Anunțul primăriei
Mediafax
Motivul pentru care Strada Sforii din Brașov va fi ÎNCHISĂ. Anunțul primăriei
Parteneri
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner Fosta prezentatoare...
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
Click.ro
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară...
Panică la Kiev din cauza negocierilor secrete dintre Donald Trump și Vladimir Putin privind planul de pace în Ucraina
Digi 24
Panică la Kiev din cauza negocierilor secrete dintre Donald Trump și Vladimir Putin privind planul...
Trump a aprobat planul de pace negociat în secret cu emisarii lui Putin. Zelenski a fost exclus din tratative
Digi24
Trump a aprobat planul de pace negociat în secret cu emisarii lui Putin. Zelenski a...
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Talente de elită, angajați concediați și adolescenți sunt atrași piața muncii de pe dark web
go4it.ro
Talente de elită, angajați concediați și adolescenți sunt atrași piața muncii de pe dark web
Astronomii s-au înșelat! Descoperirea care contrazice tot ce s-a crezut
Descopera.ro
Astronomii s-au înșelat! Descoperirea care contrazice tot ce s-a crezut
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Go4Games
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Categoriile de pensionari din România care vor primi 482 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026
Gandul.ro
Categoriile de pensionari din România care vor primi 482 lei în plus la PENSIE, de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Tragedie fără margini în Timișoara. Aanei Ioan, tânărul dat dispărut pe 10 noiembrie, a fost găsit ...
Tragedie fără margini în Timișoara. Aanei Ioan, tânărul dat dispărut pe 10 noiembrie, a fost găsit fără viață
Răsturnare de situație în cel mai ”bolnav” caz! Actrița a fost găsită vinovată că și-a ucis ...
Răsturnare de situație în cel mai ”bolnav” caz! Actrița a fost găsită vinovată că și-a ucis soțul, în timp ce avea o aventură cu fiul lui vitreg
A câștigat Survivor, dar a pierdut în amor! Ce greșeală a făcut Alex Delea
A câștigat Survivor, dar a pierdut în amor! Ce greșeală a făcut Alex Delea
Momentul în care Eva l-a lăsat absolut fără cuvinte pe Cătălin Măruță! Cum a reacționat vedeta ...
Momentul în care Eva l-a lăsat absolut fără cuvinte pe Cătălin Măruță! Cum a reacționat vedeta Pro TV când a aflat că micuța are în plan să se căsătorească
Revenire de senzație la Pro TV! Preferatul fanilor s-a întors, la câteva luni după “exil” |EXCLUSIV
Revenire de senzație la Pro TV! Preferatul fanilor s-a întors, la câteva luni după “exil” |EXCLUSIV
Ce a transmis soțul Flavie Groșan după moartea doctoriței antivacciniste. Bărbatul a găsit-o inconștientă ...
Ce a transmis soțul Flavie Groșan după moartea doctoriței antivacciniste. Bărbatul a găsit-o inconștientă în urmă cu o lună
Vezi toate știrile
×